金宇彬坦言真的很喜歡&依賴李光洙「一週打三次電話」！劉在錫聽完秒後悔：早知道不問了

金宇彬親自公開和李光洙的兄弟情，表明：「真的很喜歡光洙哥」讓一旁的大神劉在錫忍不住調侃。

金宇彬與秀智因合作 Netflix 奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》而登上了劉在錫主持的網路節目《藉口GO》（藉口罷了），聊到了金宇彬的演藝圈好友。



劉在錫一提到李光洙，便介紹說：「光洙和宇彬、（都）敬秀、（趙）寅成是家人一樣的存在。」

金宇彬則表示：「我們很常見面，我也非常依賴他。」聽到這裡，劉在錫追問：「那你也很依賴光洙嗎？」



金宇彬毫不猶豫地回答：「非常依賴。我真的很喜歡光洙哥。」這樣的回答讓劉在錫立刻後悔道：「我不該問的，現在等於幫你認證了你很喜歡光洙啊。」

金宇彬還透露：「我們一週大概會通三次電話，光洙哥很喜歡打電話聊天。」



劉在錫好奇地問：「是你打給光洙多，還是光洙打給你多？」金宇彬解釋：「有時候是我打，但如果光洙哥打兩次，我就會回一次。」

聽到這裡，劉在錫立刻有了精神：「你看吧，他都打兩次了，你怎麼可以只回一次！」梁世燦也在旁邊補刀：「這根本就是在追著你跑啊！」

金宇彬急忙揮手否認：「不是這樣的啦，我是真的很喜歡光洙哥。」兩人私下感情真的很好呢～。

▼《許願吧，精靈》講述沉睡千年後甦醒、經歷職涯中斷的神燈精靈伊布利斯（金宇彬 飾），與缺乏情感的人類嘉盈（秀智 飾）相遇，圍繞三個願望展開的一場奇幻浪漫喜劇，將於10月3日上線。



