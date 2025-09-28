【K社韓國小百科】扣掉債務，有6億資產？這是韓國家庭平均資產水準

韓國作為亞洲最富裕的國家之一，國民人均資產有多少呢？

根據韓國銀行日前公佈的《2024年國民資產負債表（暫定）》數據，去年韓國家庭的平均淨資產達到約5億8916萬（韓幣，下同，約合1267萬新臺幣），較前一年增長1368萬（2.4%），創下新高紀錄。

家庭淨資產指的是一戶家庭所擁有的全部資產（包括房地產、存款等）扣除負債後的淨值，反映家庭的經濟狀況及富裕程度。 數據顯示，淨資產中以住房佔比最大，達50.9%; 其次為住房以外的其他不動產（23.7%）、現金及存款（19.4%）、保險及年金（12.1%）等。以人均計算，去年年底韓國人均淨資產約為2.52億，較前一年的2億4450萬增加3.3%，增幅較2023年的1.7%明顯擴大。



在國際比較方面，按照市場匯率換算，韓國人均淨資產約為18萬5000美元，高於日本（18萬美元，2023年數據），但低於美國（52萬1000美元）和加拿大（29萬5000美元）。

不只家庭，企業跟政府加總起來，韓國所有經濟主體的國民淨資產總額也達到2京4105兆（1京 = 10¹⁶），年增率5.3%。其中，全國房市市值估計約7158兆，這是三年來首度反彈，漲幅4.2%，而且光是首都圈就貢獻了九成以上的漲幅。

韓國銀行官員指出，房價回升，加上海外股市表現亮眼，以及韓元兌美元貶值效應，都讓非金融資產與金融資產同步成長。他強調國民淨資產增加，主要還是來自資產價格上漲的效果。

此次數據反映出韓國家庭財富結構的變化與投資行為的活躍，也為未來經濟走向提供了重要參考。

