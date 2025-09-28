宣美御用舞者、《單身即地獄》出演者車炫承罹患白血病！曝化療光頭照表示：我一定會戰勝病魔

作爲《單身即地獄》第一季的出演者兼宣美舞者而聞名的車炫承，公開與白血病抗爭的近況。

車炫承27日通過個人 IG 表示：「今年6月初被送往急診室後，我的生活瞬間停止了。之前我一直朝著夢想奔跑，想演的作品都最終合格，但是『白血病』的診斷讓所有的一切都停止了。」



接著他說：「剛開始連我自己都很難接受，對誰都無法說出口。恐懼和混亂充斥著每一天，現在隨著時間的流逝，好像做好準備，我現在正在接受治療，每天都在安靜地戰鬥。未來的路還很長，但我一定會戰勝的，我的夢想和熱情依舊存在，我期待再次站在舞台、站在鏡頭前的那一天，並為此堅持著。」

車炫承在文章最後寫道：「向所有關心和支持我的朋友們表達感謝，我一定會戰勝病魔，以更強大更溫暖的樣子回歸。今天，我也在練習擁抱希望。」希望可以早日康復啊！！



模特兒兼舞者的車炫承和宣美合作很長時間，特別是在2018年《Water Bomb》中，當時他和宣美貼身熱舞，因為巧克力色的健康肌膚和性感肌肉線條，引發熱烈關注。之後，2021年出演 Netflix 戀愛真人秀《單身即地獄》第一季也備受關注，之後通過 Mnet《Be Mbitious》、Netflix《體能之巔：百人大挑戰》等舞蹈、綜藝節目展開了活躍的活動，並在去年開始作爲演員出道，開始新的挑戰。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究