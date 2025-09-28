金宇彬坦言真的很喜欢&依赖李光洙「一周打三次电话」！刘在锡听完秒后悔：早知道不问了

金宇彬亲自公开和李光洙的兄弟情，表明：「真的很喜欢光洙哥」让一旁的大神刘在锡忍不住调侃。

金宇彬与秀智因合作 Netflix 奇幻浪漫喜剧《许愿吧，精灵》而登上了刘在锡主持的网路节目《藉口GO》（藉口罢了），聊到了金宇彬的演艺圈好友。



刘在锡一提到李光洙，便介绍说：「光洙和宇彬、（都）敬秀、（赵）寅成是家人一样的存在。」

金宇彬则表示：「我们很常见面，我也非常依赖他。」听到这里，刘在锡追问：「那你也很依赖光洙吗？」



金宇彬毫不犹豫地回答：「非常依赖。我真的很喜欢光洙哥。」这样的回答让刘在锡立刻后悔道：「我不该问的，现在等於帮你认证了你很喜欢光洙啊。」

金宇彬还透露：「我们一周大概会通三次电话，光洙哥很喜欢打电话聊天。」



刘在锡好奇地问：「是你打给光洙多，还是光洙打给你多？」金宇彬解释：「有时候是我打，但如果光洙哥打两次，我就会回一次。」

听到这里，刘在锡立刻有了精神：「你看吧，他都打两次了，你怎么可以只回一次！」梁世灿也在旁边补刀：「这根本就是在追著你跑啊！」

金宇彬急忙挥手否认：「不是这样的啦，我是真的很喜欢光洙哥。」两人私下感情真的很好呢～。

▼《许愿吧，精灵》讲述沉睡千年后苏醒、经历职涯中断的神灯精灵伊布利斯（金宇彬 饰），与缺乏情感的人类嘉盈（秀智 饰）相遇，围绕三个愿望展开的一场奇幻浪漫喜剧，将於10月3日上线。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻