【韓網熱門】韓網吵翻「跑步脫上衣是自由還是失禮？」 立法 vs 社會利益

演員陳泰賢最近因「跑步時是否能脫上衣」的話題引發熱議，他也在 YouTube 頻道上和太太朴詩恩聊到這件事，分享了自己的看法。

陳泰賢表示，對於「運動時可以脫上衣」和「沒必要非得脫」這兩種觀點，他其實都能理解。 他坦言自己在運動場或人少的公園跑步時，也曾經脫掉上衣跑步，尤其夏天潮濕炎熱的天氣下，功能性運動衣常常派不上用場。不過，他也遇過有人不滿的情況，「有一次在運動場跑步，突然有人請我把衣服穿上。 其實以前從來沒被這樣要求過，但那位跑步的男士說，看我脫上衣跑步讓他覺得不舒服，所以我就穿上了。」



對於這個爭議，夫妻倆甚至開玩笑地建議政府乾脆立法處理。 朴詩恩說：「如果法律有明文規定，那麼想脫衣的人也會忍住，而不喜歡看到的人也不用開口，大家都不用爭。」陳泰賢也補充：「如果法律沒有限制，卻還掛著『禁止脫衣』的標語，反而會引發衝突。 如果能透過立法徹底解決，那就更好了。」

這段影片曝光後，引起不少網友熱議。 有些人覺得在夏天運動脫上衣很正常，也有人認為公共場合還是該顧及他人感受。 看來「運動能不能脫上衣」這個話題，短時間內還是會繼續吵下去。

韓國網友評論：

1. 就算跑步也披件衣服吧，為什麼非得脫上衣跑呢

2. 我家附近小巷子也有人這樣跑，真的有點嚇人......

3. 不是所有事情都能靠法律解決的...... 禮貌和禮節應該是靠自覺遵守。 雖然說如果法律規定了，雙方都會省事──不用被「眼睛污染」，也不用被罵，只要穿上衣服就好。 但要靠法律來管，這話太離譜了吧ᄏᄏ

4. 說實話，因為知道陳泰賢不是奇怪的人，所以才不會怕。 就像樓上說的，如果在路上看到不認識的男人光著上身跑，真的會覺得很恐怖......

5. 功能性運動衣不是本來就有快速吸汗、快乾的功能嗎？ 他意思是衣服沒用？ 那難道讓汗水直接流在身上比較好嗎？ 怎麼想都覺得，汗浸在衣服裡總比滿身汗直流來得好吧

6. 嗯，我也希望立法禁止脫上衣

7. 大家不是也有「不想看別人身體」的權利嗎？

8. 這就是禮儀問題，幹嘛還要法律規定...... 穿上吧，沒有人想看男人光著上身

9. 拜託，這種事就靠社會共識就好了吧？

10. 拜託保護一下別人的眼睛，在家裡自己跑不行嗎？

11. 除了海邊、溪邊、泳池、浴室，還有哪裡可以讓男人脫上衣啊？

12. 女生也很熱啊，但還不是穿著運動內衣再加件上衣去跑？

13. 基本的禮貌是不是該自己知道要遵守啊......？

14. 連奧運選手跑比賽都穿著衣服呢，為什麼你不行？

15. 需要的是禮儀、體貼和基本的教養。 問題是大家都只想著自己，把別人當不存在

16. 講到法律就太誇張了吧，社會就是要靠彼此體諒和禮貌生活啊...... 大家其實都在無形中接受著別人的體諒。

17. 這種小事也要法律來管嗎？

18. 我覺得這事根本沒必要立法，浪費行政資源。 還會引發「什麼程度的裸露算不行」的爭論。 看現在的爭議，感覺就像以前禁止穿短褲、背心的時代一樣。 我自己看到有人光著上身跑，也就覺得「喔，就是個身體」而已，沒什麼感覺。 時代在變，現在算是過渡期吧，不需要對人身體──尤其是異性的身體──的裸露反應得這麼嚴苛

19. 請穿上衣吧，這是對別人的干擾。 夏天的話你就開冷氣在室內跑吧

20. 那個制止他的人要是看到女生這樣跑，應該就不會說什麼吧ᄏ但法律管制真的太過了，還是要看場合。 在海邊或人少的公園，我覺得還算能接受; 但在社區或鬧區就應該顧慮禮貌。 大家都生活在同一個社會，適度互相體諒才對。 而且女生就算天氣再熱，運動內衣外還是會套件衣服跑的

21. 為什麼現在社會這麼缺乏禮儀跟教養啊...... 雖然看論壇上其他話題的留言，也常有人說「只要不影響別人就行」，但這不就是典型的不體貼嗎ᄏᄏ

