不捨《暴君的廚師》收官！「快閃店+限量周邊+劇中美食自煮包」一次滿足

由潤和李彩玟主演的劇集《暴君的廚師》只剩最後兩集，讓人萬分不捨！好消息是製作公司接連推出快閃店和超多款周邊商品，還有還原劇中美食的快煮餐，讓人在家也能回味劇集餘韻！

《暴君的廚師》講述現代法餐廚師延志永穿越到朝鮮時代，為了生存而為國王燕熙君製作料理的故事。 劇中一道道融合傳統與現代、東方與西方的美食令人耳目一新，主演潤娥和李彩玟的化學反應更獲得一致好評，可惜只有短短12集，很多觀眾都在敲碗拍攝現代版續集XD



製作公司Studio Dragon也聽到了觀眾呼聲，宣佈從10月2日至11日於汝矣島現代百貨開設快閃店，並通過WITHMUU提前公開了周邊商品清單。 除了常見的海報、明信片、亞克力立體模型、貼紙、書籤、線香等等，還有《望雲錄》掛飾鑰匙圈、延志永「同款」大腸髮圈和側背包，讓人劇情代入感十足。 無須預約可入場，現場購買後可參加抽獎活動，領取限定數量的演員照片卡。



除了快閃店周邊，Studio Dragon還和群眾募資平台Wadiz合作推出另一個特別系列，這次主打寫實還原！





商品包括《望雲錄》手帳（包含15頁復刻「燕熙君原版」的文字和圖畫）、書衣、掛飾、黑芝麻馬卡龍造型壓力球、螺鈿小桌造型餐墊與杯墊，限量製作，完整留存《暴君的廚師》帶來的感動！目前部份商品仍在設計收尾階段，9月30日開始接受募資。







與此同時，Studio Dragon對劇中令人垂涎欲滴的料理也進行實體化，與食品公司合作推出6款食材自煮包，包括辣椒醬奶油拌飯（9900韓元）、舒肥牛排（31000韓元）、韃靼生牛肉（25000韓元）、菠菜香蒜大醬意麵（11000韓元）、 菠菜蛤蜊大醬湯（7200韓元）、豌豆濃湯（4000韓元），容量皆為2人份，平易近人的定價亦獲得韓國網友好評，已在Coupang、Auction等多個線上商城上架。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞