【韩网热门】韩网吵翻「跑步脱上衣是自由还是失礼？」 立法 vs 社会利益

演员陈泰贤最近因「跑步时是否能脱上衣」的话题引发热议，他也在 YouTube 频道上和太太朴诗恩聊到这件事，分享了自己的看法。

陈泰贤表示，对於「运动时可以脱上衣」和「没必要非得脱」这两种观点，他其实都能理解。 他坦言自己在运动场或人少的公园跑步时，也曾经脱掉上衣跑步，尤其夏天潮湿炎热的天气下，功能性运动衣常常派不上用场。不过，他也遇过有人不满的情况，「有一次在运动场跑步，突然有人请我把衣服穿上。 其实以前从来没被这样要求过，但那位跑步的男士说，看我脱上衣跑步让他觉得不舒服，所以我就穿上了。」



对於这个争议，夫妻俩甚至开玩笑地建议政府干脆立法处理。 朴诗恩说：「如果法律有明文规定，那么想脱衣的人也会忍住，而不喜欢看到的人也不用开口，大家都不用争。」陈泰贤也补充：「如果法律没有限制，却还挂著『禁止脱衣』的标语，反而会引发冲突。 如果能透过立法彻底解决，那就更好了。」

这段影片曝光后，引起不少网友热议。 有些人觉得在夏天运动脱上衣很正常，也有人认为公共场合还是该顾及他人感受。 看来「运动能不能脱上衣」这个话题，短时间内还是会继续吵下去。

韩国网友评论：

1. 就算跑步也披件衣服吧，为什么非得脱上衣跑呢

2. 我家附近小巷子也有人这样跑，真的有点吓人......

3. 不是所有事情都能靠法律解决的...... 礼貌和礼节应该是靠自觉遵守。 虽然说如果法律规定了，双方都会省事――不用被「眼睛污染」，也不用被骂，只要穿上衣服就好。 但要靠法律来管，这话太离谱了吧ᄏᄏ

4. 说实话，因为知道陈泰贤不是奇怪的人，所以才不会怕。 就像楼上说的，如果在路上看到不认识的男人光著上身跑，真的会觉得很恐怖......

5. 功能性运动衣不是本来就有快速吸汗、快干的功能吗？ 他意思是衣服没用？ 那难道让汗水直接流在身上比较好吗？ 怎么想都觉得，汗浸在衣服里总比满身汗直流来得好吧

6. 嗯，我也希望立法禁止脱上衣

7. 大家不是也有「不想看别人身体」的权利吗？

8. 这就是礼仪问题，干嘛还要法律规定...... 穿上吧，没有人想看男人光著上身

9. 拜托，这种事就靠社会共识就好了吧？

10. 拜托保护一下别人的眼睛，在家里自己跑不行吗？

11. 除了海边、溪边、泳池、浴室，还有哪里可以让男人脱上衣啊？

12. 女生也很热啊，但还不是穿著运动内衣再加件上衣去跑？

13. 基本的礼貌是不是该自己知道要遵守啊......？

14. 连奥运选手跑比赛都穿著衣服呢，为什么你不行？

15. 需要的是礼仪、体贴和基本的教养。 问题是大家都只想著自己，把别人当不存在

16. 讲到法律就太夸张了吧，社会就是要靠彼此体谅和礼貌生活啊...... 大家其实都在无形中接受著别人的体谅。

17. 这种小事也要法律来管吗？

18. 我觉得这事根本没必要立法，浪费行政资源。 还会引发「什么程度的裸露算不行」的争论。 看现在的争议，感觉就像以前禁止穿短裤、背心的时代一样。 我自己看到有人光著上身跑，也就觉得「喔，就是个身体」而已，没什么感觉。 时代在变，现在算是过渡期吧，不需要对人身体――尤其是异性的身体――的裸露反应得这么严苛

19. 请穿上衣吧，这是对别人的干扰。 夏天的话你就开冷气在室内跑吧

20. 那个制止他的人要是看到女生这样跑，应该就不会说什么吧ᄏ但法律管制真的太过了，还是要看场合。 在海边或人少的公园，我觉得还算能接受; 但在社区或闹区就应该顾虑礼貌。 大家都生活在同一个社会，适度互相体谅才对。 而且女生就算天气再热，运动内衣外还是会套件衣服跑的

21. 为什么现在社会这么缺乏礼仪跟教养啊...... 虽然看论坛上其他话题的留言，也常有人说「只要不影响别人就行」，但这不就是典型的不体贴吗ᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3928979422

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻