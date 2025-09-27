今年最高人氣作品《暴君的廚師》收視衝高到15.8%，導演心懷感激：「我真的完全沒預料到」

tvN 熱門韓劇《暴君的廚師》即將在本週日完結，目前已成為了2025年的迷你劇收視冠軍，導演張太侑也有感而發。

《暴君的廚師》自第1集4.9%起步，僅用4集就突破雙位數收視率，憑藉迅速的上升勢頭吸引了電視圈的關注。該劇接連刷新自身最高收視率，第10集以15.8%寫下收視新高。



執導本劇的張太侑導演近日接受News1訪問時表示：「完全沒想到會成為這麼熱門的話題，所以我每天都心懷感激地度過。」他還補充說：「剩下的劇集我們也全力以赴製作了，希望大家能一路看到最後，開心地欣賞完結篇。」



《暴君的廚師》不僅收視率亮眼，在 Netflix 上的成績和話題指數也表現突出。根據17日公開的 Netflix 排行榜，該劇在非英語類電視節目中奪得第1名。自上線第一週起便穩居前10名，連續兩週拿下第2名，到了第4週以680萬觀看數（以總觀看時長除以劇集總片長計算）登頂第1名。



根據話題性分析公司 Good Data Corporation 統計，《暴君的廚師》自開播起連續4週蟬聯話題性排行榜第1名。主演潤娥在劇集演員話題性榜單中也連續4週拿下冠軍第一，李彩玟也持續拿下第二＆第三名，名列前茅。





這部劇之所以能大受歡迎，是因為它融合了不分世代與喜好的時空穿越、浪漫愛情以及韓國傳統料理等多樣看點，喜劇節奏的安排上也恰到好處。唯美的畫面與浪漫元素讓人心動不已，而貫穿全劇的輕鬆氛圍更是吸引了大量觀眾守在電視機前。

目前《暴君的廚師》僅剩最後2集，隨著延志永（潤娥 飾）與李獻（李彩玟 飾）的愛情進一步升溫，劇情發展也進入最終高潮，大結局的收視成績備受期待。（延伸閱讀：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟公開「最愛名場面」！將在本週末迎來第12集大結局）



