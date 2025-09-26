[有雷]《暴風圈》全智賢為亡夫踏進選戰卻發現不堪的事實！終極保鑣姜棟元深情守護令她心動！（EP.4－5）

[有雷]《暴風圈》竟然出現反轉！全智賢誓言查出老公被殺害的真相，並懷疑與北韓即將發動的戰爭相關，宣布參選總統後令她身陷險境，但她萬萬沒想到自己的老公竟然早就背叛了她！讓身邊默默守護著候選人的姜棟元滿臉心疼。

以下為防雷線



雖然白山湖（姜棟元飾）的過去撲朔迷離，身邊的保鑣蒼喜（朱鐘赫飾）亦向徐聞柱候選人（全智賢飾）建議不可信任他，不過徐聞柱經歷之前多次事件獲救，仍僱用白山湖為貼身保鑣。而在一個公開發表會上，山湖察覺現場有名怪異男子，雖通報但蒼喜卻不以為然，徐聞柱搭車移動時，白山湖再度在路上看見那個男子，接下來竟在光天化日下發生了爆炸與車禍事件。



白山湖帶著徐聞柱從地鐵軌道離開，再度救了她，不過徐聞柱知道山湖還是擁有很多不能說的秘密。蒼喜受到聞柱婆婆的委託，清查家中是否被竊聽，果真找出了多個竊聽裝置，而此時蒼喜也發現自己名下有一支秘密手機，應該是議員生前辦的，蒼喜回辦公室解鎖並連結電腦，發現驚人事實，他立即將電腦與手機都進行格式化，並打算通知徐聞柱。但此時蒼喜卻發生嚴重車禍，聞柱趕到醫院，蒼喜卻奄奄一息的說「議員可能真的是間諜」，讓聞柱整個人呆住。



這支秘密手機看來也被蒼喜格式化了，避免資料再度流出。正當徐聞柱在察看手機時，卻有簡訊直接傳來一個地址，以及該建築物外觀照片，最後還有一個女人戴著和她一樣的綠色寶石十字架項鍊的照片。聞柱來到此地，見到的是一個女人和一個九歲大的男孩，牆上還掛著自己死去的老公與他們的合影，頓時她發現老公早已另組家庭，甚至婆婆以及奶奶都知道這個小三與孩子的存在，甚至更支持小三奪回應有的一切。



助理美智解開了議員生前的秘密郵件，發現美國方傳來的訊息表示，潛艦的主要秘密將在一名軍火遊說商Stella Young身上，不過當議員回覆「我想我認識Stella Young」的兩天之後便遇害了。眼看戰爭迫在眉睫，徐聞柱緊急進行公開活動，警告大眾24小時內有可能發生戰爭，並說明美國已提前通知現任總統，也公開呼籲現任總統要站出來與人民同進退。面對北韓的潛艦，美國可能採取先下手為強發動戰爭，但南韓人民也會因此遭受波及。



徐聞柱的公開活動再度成為危險場地，雖然白山湖趕緊將她從台上帶走，並搭乘遊艇從海上離開，不過徐聞柱仍被狙擊手打中手臂，雖然山湖也中彈但仍為聞柱縫合傷口。兩人逃到山中小屋避難所，對眼前無法阻止的戰爭感到絕望，希望抓住小小的平凡幸福，一吻確認了對彼此的心意。



