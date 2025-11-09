全智賢維持「女神體態」的秘訣公開！每天早上6點空腹運動、最需要小心的就是飲食習慣

來來來！「永遠的韓流女神」全智賢已經44歲了，外型依舊維持得非常好，快來拜讀一下她分享身材管理的這篇採訪。（太太太太厲害了～）

6日，洪真慶經營的YouTube頻道《學習王真天才洪真慶》上公開了一段影片，標題為「YouTube首次出演，全智賢首次公開從出道到結婚的人生全記錄」。



當天，全智賢與洪真慶、張英蘭、李智惠一起以「電子姊妹」設定演出情境劇。主持人南昌熙問她：「平常喜歡做什麼運動？」

全智賢回答：「我會跑步，最近也開始打拳擊。每天早上大約六點起床後一定會先運動再開始一天。我有跟家人說，只要能讓我運動，其他什麼都行。」她接著說：「其實年輕時運動是為了減重，但隨著年紀增長，越來越能體會運動的重要性。」



此外，她也談到飲食管理的重要性。全智賢表示：「最需要小心的就是飲食。我習慣空腹運動，午餐會吃得比較晚。因為吃完早餐再運動很吃力，所以盡量把第一餐延後到中午。」



她補充說：「午餐主要吃蛋白質類食物，比如雞蛋、酪梨、蔬菜，如果想多吃一點，就會加上希臘優格。我不是完全不吃碳水化合物，只是會想著『我是個能吃自己想吃東西的人』，但同時也會意識到要吃對身體好的食物。若有午餐聚會，就會多吃一點。」



李智惠問她：「那雞爪、牛腸這類食物也吃嗎？」全智賢笑說：「我不太喜歡吃辣的，所以像雞爪那種的不太碰。大概下午五點會吃一般的晚餐。晚上體力會下降，所以大約十一點就睡覺了，也幾乎不喝酒。」





PS：雖然這是情境劇，但可信度還是蠻高的XD

此外，全智賢於2012年與Alpha資產運用公司代表崔俊赫結婚，育有兩名兒子。



