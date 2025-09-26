[有雷]《暴风圈》全智贤为亡夫踏进选战却发现不堪的事实！终极保镳姜栋元深情守护令她心动！（EP.4－5）

[有雷]《暴风圈》竟然出现反转！全智贤誓言查出老公被杀害的真相，并怀疑与北韩即将发动的战争相关，宣布参选总统后令她身陷险境，但她万万没想到自己的老公竟然早就背叛了她！让身边默默守护著候选人的姜栋元满脸心疼。

以下为防雷线



虽然白山湖（姜栋元饰）的过去扑朔迷离，身边的保镳苍喜（朱钟赫饰）亦向徐闻柱候选人（全智贤饰）建议不可信任他，不过徐闻柱经历之前多次事件获救，仍雇用白山湖为贴身保镳。而在一个公开发表会上，山湖察觉现场有名怪异男子，虽通报但苍喜却不以为然，徐闻柱搭车移动时，白山湖再度在路上看见那个男子，接下来竟在光天化日下发生了爆炸与车祸事件。



白山湖带著徐闻柱从地铁轨道离开，再度救了她，不过徐闻柱知道山湖还是拥有很多不能说的秘密。苍喜受到闻柱婆婆的委托，清查家中是否被窃听，果真找出了多个窃听装置，而此时苍喜也发现自己名下有一支秘密手机，应该是议员生前办的，苍喜回办公室解锁并连结电脑，发现惊人事实，他立即将电脑与手机都进行格式化，并打算通知徐闻柱。但此时苍喜却发生严重车祸，闻柱赶到医院，苍喜却奄奄一息的说「议员可能真的是间谍」，让闻柱整个人呆住。



这支秘密手机看来也被苍喜格式化了，避免资料再度流出。正当徐闻柱在察看手机时，却有简讯直接传来一个地址，以及该建筑物外观照片，最后还有一个女人戴著和她一样的绿色宝石十字架项炼的照片。闻柱来到此地，见到的是一个女人和一个九岁大的男孩，墙上还挂著自己死去的老公与他们的合影，顿时她发现老公早已另组家庭，甚至婆婆以及奶奶都知道这个小三与孩子的存在，甚至更支持小三夺回应有的一切。



助理美智解开了议员生前的秘密邮件，发现美国方传来的讯息表示，潜舰的主要秘密将在一名军火游说商Stella Young身上，不过当议员回覆「我想我认识Stella Young」的两天之后便遇害了。眼看战争迫在眉睫，徐闻柱紧急进行公开活动，警告大众24小时内有可能发生战争，并说明美国已提前通知现任总统，也公开呼吁现任总统要站出来与人民同进退。面对北韩的潜舰，美国可能采取先下手为强发动战争，但南韩人民也会因此遭受波及。



徐闻柱的公开活动再度成为危险场地，虽然白山湖赶紧将她从台上带走，并搭乘游艇从海上离开，不过徐闻柱仍被狙击手打中手臂，虽然山湖也中弹但仍为闻柱缝合伤口。两人逃到山中小屋避难所，对眼前无法阻止的战争感到绝望，希望抓住小小的平凡幸福，一吻确认了对彼此的心意。



