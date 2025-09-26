BTS Jimin再展暖心善舉！為全北學生捐出1億

天團BTS（防彈少年團）成員Jimin，又一次用行動傳遞愛心！

根據韓媒報導，Jimin近期透過父親向全北特別自治道教育廳表達捐款意願，並在7月匯入了高達1億（韓幣/下同，約217萬新台幣）的獎學金，專門用來幫助當地的國小、國中、高中及特殊學校學生。 這筆錢將成為學業優秀、或是需要經濟協助學生的重要資源。

其實這已經不是Jimin第一次投入教育公益了。 自2019年開始，他先後向釜山、全南、江原、忠北和慶南教育廳各捐出1億，如今全北成為第六個受惠地區。

除了教育領域，Jimin在公益上的暖舉可說是遍地開花。 他曾向「綠傘兒童基金會」捐出超過1億，成為高額捐款者俱樂部「Green Noble Club」的會員; 也支援過國軍官兵，捐贈1億至「陸軍衛國獻身戰友愛基金」; 甚至在土耳其、敘利亞大地震時，第一時間伸出援手，送上1億救災善款。



粉絲們看到消息紛紛大讚：「真的是行走的天使！」、「不只舞台上發光，私下也暖到不行」。

此外，BTS也傳來好消息。 七名成員正在準備預計明年上半年發行的完整體新專輯，粉絲們已經迫不及待要迎接他們的回歸啦！

