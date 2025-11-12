韓劇史上最危險戀愛！全智賢魅惑池昌旭，《人類X九尾狐》人間vs狐界開啟顏值修羅場

韓劇粉請尖叫！全智賢確定要回歸小螢幕啦！而且這次的搭檔不是別人，正是魅力值破表的池昌旭！兩人確定聯手主演 JTBC 全新奇幻浪漫喜劇《人類X九尾狐》（《인간X구미호》，暫定名），光是這組合就足以讓人心臟暴擊。

根據製作方今日（12日）公開的最新消息，《人類X九尾狐》由《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》導演金政植執導，《愛上變身情人》編劇林回音執筆，保證浪漫、搞笑、又神話感爆棚。 劇情講述了「能迷惑人類的九尾狐」與「能吸引妖怪的人類」在命運交錯的瞬間相遇後開啟一場又甜又危險的奇幻戀愛。

全智賢飾演「具子紅」──一位外貌美得不科學、又擁有兩千年修為的九尾狐，同時也是韓國娛樂圈的「國民女神」。她天生擁有魅惑人心的能力，卻因為遇上唯一對她免疫的人類而亂了陣腳。 從「掌控萬物」到「被愛情支配」，全智賢要再度挑戰她最擅長的高冷美人+反轉可愛戲路。



池昌旭飾演的「崔錫」是一位靈異界傳說等級的巫師兼「五星博物館」館長，看似風流不羈、實則能看穿人間與冥界的邊界。當九尾狐闖入他的領地時，他不僅毫不畏懼，反而對她產生了神秘的興趣——從此展開一段「人類X妖狐」之間的命運拉扯。



製作團隊表示：「這部劇結合了奇幻與浪漫喜劇的所有元素，全智賢與池昌旭的化學反應將顛覆大家對『人與妖戀』的想像。」兩位「顏值巔峰代表」同台飆戲，粉絲已經等不及看他們互相鬥法、又被彼此吸引的高能對手戲。

除了 JTBC 電視播出外，《人類X九尾狐》也將在 Amazon Prime Video 全球上架，勢必掀起新一波韓劇奇幻戀愛熱潮。

全智賢化身魅惑九尾狐、池昌旭通靈館長帥氣登場——這組「神仙級CP」，光想就夠嗑上一整季！

