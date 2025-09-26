收視率57% → 3.7%暴跌！「大長今女神」李英愛也挽救不了《恩秀的好日子》，開播慘遭滑鐵盧，粉絲不敢相信

曾以「萬人空巷神劇」《大長今》締造57%超狂收視率，繼成績不俗的《大指揮家》之後「國民女神」李英愛再戰小螢幕，卻遇上收視滑鐵盧！她主演的 KBS 新劇《恩秀的好日子》於日前首播，全國收視僅3.7%，而且第二集還小跌到3.4%，表現相當低迷。

《恩秀的好日子》由李英愛搭檔金永光主演，講述一位平凡的母親意外得到一袋新型毒品，因而被捲入危險交易的故事。 編劇全英信透露《恩秀的好日子》構想源於她在2021年冬天看到一則「學生、上班族、主婦都參與販毒」的新聞，因自身也是主婦，便想藉由劇中角色探討「在慾望與現實壓力下，如何守住自我」的難題與價值。 導演宋賢旭表示，不同於一般將毒品作為犯罪題材的作品，本劇重點是「當毒品掉進平凡人生活後引發的混亂與抉擇」，因此在呈現時更需讓觀眾對女主角感同身受。 談及李英愛，他盛讚對方是「清純的代名詞」，同時具備駕馭各種角色的演技厚度，最能展現角色內心的慾望與執念，算是她出道以來跨度最大的一次演出。



然而觀眾買單度似乎不高。 《恩秀的好日子》播出當天，對手戲劇 tvN《暴君的廚師》收視達15.8%，JTBC《百次的回憶》也有 4.3%，雙雙把李英愛新作壓下去。

首播劇情中，李英愛飾演的「姜恩秀」丈夫罹患癌症，因想為家人留下錢財而投資失利，導致全家陷入財務危機。 此時毒販落難，把裝滿毒品的包包留在她家，恩秀決定鋌而走險，甚至與女兒的美術老師「李慶」（金英光 飾）（其實是毒販）合作販毒。 劇中一幕「穿圍裙煮飯的主婦，瞬間換上手套處理毒品」，形成強烈反差，也成為首集亮點。



雖然收視開局不佳，但李英愛與小16歲金永光的「姐弟搭檔」依舊讓觀眾期待。 未來劇情如何逆轉聲勢、是否能扭轉收視頹勢，都將是後續關注焦點。

