【K社韓國小百科】為什麼明星都偷偷來韓國？ 從Charlize Theron到Anya Taylor-Joy ：他們在玩什麼你想不到！

最近韓國街頭不時出現「世界級大明星」的身影，而且不是為了宣傳、不是演唱會、不是紅毯——而是單純來「度假」！讓不少路人驚呼「我剛剛是不是看到查Charlize Theron？」

23 日，各大社群瘋傳好萊塢女星Charlize Theron現身首爾弘大的路拍影片。 雖然她完全沒有公布任何訪韓行程，連IG都沒發一張，但同行女子疑似是她的養女，大家推測她應是「帶女兒悄悄來家庭旅遊」。



其實最近「悄悄跑來韓國玩」的明星越來越多。 像是同樣備受期待的好萊塢新星Chase Infiniti Payne，21日就在SNS分享她的首爾行照片」。 這位新生代演員因AppleTV+《無罪推定》出道就爆紅，9 月還會主演《使女的故事》的續篇《證言》，被視為接棒好萊塢的潛力股。



《后翼棄兵》女神Anya Taylor-Joy 上月也被多次目擊在韓國遊玩。 她本來就迷K-Beauty，此行被粉絲拍到去高端Spa、走南山步道、在聖水閒逛，被形容超級接地氣。中華圈青春系男神林一也悄悄來韓國。 他在SNSpo出在江南吃超人氣辣炒雞排的照片。 林一2023 年為宣傳電影《一週的朋友》曾來過韓國，這次則是完全私下旅行。



其實在這些「近期到訪」明星之前，英國演員 Simon Pegg 就曾在去年夏天以私人旅行身份來韓國。 他搭 KTX 南北走透透、吃湯飯、拍吃播，甚至把自己搭 KTX 的畫面與電影《屍速列車》剪在一起，還大讚韓國治安好、交通便利、文化有趣，萌到不少韓國粉絲。官方行程來的明星也會偷跑出去體驗韓國一般人生活：Robert Pattinson來宣傳《米奇17號》時，跑去吃辣炒年糕、做「個人色彩診斷」



韓國旅遊已經從以往的「景點行程」全面升級為「體驗型旅遊」。 明星們的行程完全不像傳統觀光，而是非常「韓國 MZ 世代」風格：聖水洞、延南洞、漢南洞... 都是新興潮地。 明洞、傳統市場的 辣炒年糕+血腸小吃路線 也成了國際旅客必體驗，而漢江泡麵更是外國人心中的傳說級行程。 加上 KPOP、Netflix《魷魚遊戲》、《Kpop 獵魔女團》等韓國背景作品爆紅，全球粉絲對「韓國日常」更好奇了。

據官方統計，光2024年3 月，就有149萬外國人入境，回到2019 年COVID-19疫情前的水準。 旅遊調查公司 Lemon Lab 預估，2025年訪韓旅客會比2024年更高。 外國人狂愛韓國的理由也很直接：治安好、交通超方便（地鐵、KTX 一看就會）; 手機就能支付所有東西; 從路邊攤、韓式家常到高級餐廳，美食選擇超多; 商铺營業到半夜，永遠有人在吃東西......

甚至根據 KOTRA 2022 年數據，外國旅客來韓國平均一人就花3684美元，是全球平均三倍以上，可見韓國旅遊魅力真的很驚人。

