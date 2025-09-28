韓劇奧斯卡來了！第16屆「韓國電視劇大賞」看點十足：朴寶劍、朴炯植、柳演錫爭視帝，惠利×鄭秀彬、丁海寅×庭沼玟…「最佳螢幕CP」誰能奪冠？

第16屆「韓國電視劇大賞」人氣獎及本獎部門的投票已經落幕，外界對最後的得主充滿關注。

「2025韓國電視劇節」（Korea Drama Festival， 以下簡稱KDF）主辦方「韓國電視劇節組織委員會」於日前宣佈透過粉絲互動應用程式「Celeb Champ」以及K-POP粉絲平台「My 1 Pick」進行的「本賞」與「人氣獎」投票已經正式結束。



今年的「韓國電視劇大賞」共分為兩大類：人氣獎與本獎。 人氣獎設有「Hot Star獎（男/女）」、「人氣情侶獎」、「多才藝人獎」、「全球明星獎」、「最佳OST獎」等六個獎項; 本賞則包含「作品獎」、「新人獎（男/女）」、「優秀演技獎（男/女）」、「最優秀演技獎（男/女）」共七個獎項，評選依據則以Flexon提供的原始數據為基準。



今年「Hot Star獎」競爭激烈，直到最後一刻仍難以預測。 男演員類別中，去年得主邊佑錫依舊展現強勢表現，李浚赫、黃寅燁、朴珍榮、秋泳愚則緊追在後。 女演員類別方面，《善意的競爭》的鄭秀彬、《牽牛和仙女》的趙怡賢、《Good Boy》的金所炫，以及金惠奫、曹寶兒則掀起了一場「善意的競爭」。

「人氣情侶獎」候補則包括多對觀眾熱議的螢幕情侶：李惠利&鄭秀彬（《善意的競爭》）、柳演錫&蔡秀彬（《現在撥打的電話》）、秋泳愚&趙怡賢（《牽牛和仙女》）、丁海寅&庭沼玟（《媽媽朋友的兒子》）、李浚赫&韓志旼（《我的完美秘書》）， 粉絲投票熱烈。



「優秀演技獎」男演員候補陣容實力與人氣兼具，包括朴志訓（《弱美男英雄 Class 2》）、朴珍榮（《魔女》、《未知的首爾》）、鄭準元（《機智住院醫生生活》）、李濬榮（《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《弱美男英雄Class 2》、《24小時健身房俱樂部》）、崔宇植（《我們的浪漫電影》）、李賢旭（《鯊魚：風暴》、《元敬》）。



女演員候補則有李惠利（《善意的競爭》）、金所炫（《Good Boy》）、高胤禎（高允貞《機智住院醫生生活》）、韓智恩（《問問星星吧》、《流氓讀書會》）、金知妍（《鬼宮》）、車珠英（《元敬》）。 多位演員皆有亮眼作品，讓獎盃最終落誰家備受矚目。



「最優秀演技獎」同樣看點十足。 男演員方面，朴寶劍（《苦盡柑來遇見你》、《Good Boy》）、陸星材（《鬼宮》）、朴炯植（《寶 物島》、《十二使者》）、柳演錫（《現在撥打的電話》）、姜河那（《魷魚遊戲2&3》、《你的味道》）、安在旭（《 拜託老鷹5兄弟！》）等各世代代表性演員皆入圍。



女演員方面，李知恩（IU，作品《苦盡柑來遇見你》）暫領先，朴寶英（《未知的首爾》）、李世榮（《愛過之後來臨的》、《加州汽車旅館》）、蔡秀彬（《現在撥打的電話》）、韓志旼（《比天堂還美麗》、《我的完美秘書》）、 林知衍（《玉氏夫人傳》）則緊追在後，最後結果難以預測。



第16屆「韓國電視劇大賞」將於10月11日下午5點（韓國當地時間）在慶尚南道晉州市的慶南文化藝術會館舉行。 典禮將以過去一年間在韓國播出的92部電視劇作品與相關人士為對象，作為年度成果總結，也是慶祝K-Drama發展的重要舞台。 所有最終得獎者將在當天正式揭曉。

