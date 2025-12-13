【K社韓國小百科】今天你跳了嗎？韓國MZ世代最愛運動竟是這項！連秀智、朴智炫都在玩

天氣變冷，民眾運動場所轉向室內，最近韓國演藝圈更掀起一股「芭蕾熱」！包括歌手兼演員的「國民初戀」秀智以及演員朴智炫（朴智賢）等明星，紛紛在社群媒體上分享自己練習芭蕾的模樣，帶動「芭蕾愛好者」（韓網稱「취발러」，結合「興趣+芭蕾+愛好者」） 現象急速擴散，成為2030世代（20~39歲）女性間最火紅的新運動趨勢。

根據韓國時尚平台ZigZag營運方KakaoStyle於8日發佈的數據，11月芭蕾相關商品的銷售額較去年同期暴增最高達32倍。 同期「芭蕾」關鍵字搜尋量約1.2萬次，比去年增長超過3倍，且搜尋用戶中約80%是2030世代。



KakaoStyle相關人士分析，這股熱潮與天氣變冷、室內運動需求上升密切相關。 「氣溫驟降，室內運動需求增加，而芭蕾不僅具有矯正姿勢、幫助減重的效果，還能依照個人喜好搭配運動服裝，增添樂趣，因此大受歡迎。」

從實際銷售數字更能看出這股熱潮有多熱。 芭蕾服裝全線飆漲：基本款「芭蕾舞衣」銷售額較去年同期增長超過32倍; 「芭蕾舞服」整體交易額增長530%; 搭配的「裹裙」交易額增長68%; 「針織開衫」交易額增長50%; 其他單品如「芭蕾短褲」暴增1383%、「芭蕾暖腿套」增長619%、「芭蕾緊身褲」增長209%，全數呈現驚人漲幅。周邊配件也熱賣：「芭蕾舞包」交易額飆升933%; 用於盤起芭蕾髮型的「髮網」交易額也增長了116%。



KakaoStyle指出，自前年「芭蕾風」穿搭流行後，芭蕾元素已逐漸融入日常生活，而今年更進一步成為2030世代女性間的熱門運動項目。 他們也預估由於芭蕾舞服也能應用於瑜伽、皮拉提斯等其他室內運動，相關需求預計將持續下去。

看來這股結合了明星光環、時尚品味與健康需求的「芭蕾熱」，短期內還會繼續燃燒。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞