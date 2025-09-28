【K社韩国小百科】扣掉债务，有6亿资产？这是韩国家庭平均资产水准

韩国作为亚洲最富裕的国家之一，国民人均资产有多少呢？

根据韩国银行日前公布的《2024年国民资产负债表（暂定）》数据，去年韩国家庭的平均净资产达到约5亿8916万（韩币，下同，约合1267万新台币），较前一年增长1368万（2.4%），创下新高纪录。

家庭净资产指的是一户家庭所拥有的全部资产（包括房地产、存款等）扣除负债后的净值，反映家庭的经济状况及富裕程度。 数据显示，净资产中以住房占比最大，达50.9%; 其次为住房以外的其他不动产（23.7%）、现金及存款（19.4%）、保险及年金（12.1%）等。以人均计算，去年年底韩国人均净资产约为2.52亿，较前一年的2亿4450万增加3.3%，增幅较2023年的1.7%明显扩大。



在国际比较方面，按照市场汇率换算，韩国人均净资产约为18万5000美元，高於日本（18万美元，2023年数据），但低於美国（52万1000美元）和加拿大（29万5000美元）。

不只家庭，企业跟政府加总起来，韩国所有经济主体的国民净资产总额也达到2京4105兆（1京 = 10¹⁶），年增率5.3%。其中，全国房市市值估计约7158兆，这是三年来首度反弹，涨幅4.2%，而且光是首都圈就贡献了九成以上的涨幅。

韩国银行官员指出，房价回升，加上海外股市表现亮眼，以及韩元兑美元贬值效应，都让非金融资产与金融资产同步成长。他强调国民净资产增加，主要还是来自资产价格上涨的效果。

此次数据反映出韩国家庭财富结构的变化与投资行为的活跃，也为未来经济走向提供了重要参考。

