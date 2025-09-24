戀綜《真正不錯的人》完結：恭喜三對「親家」誕生！過程太煎熬李官熙、李美珠都哭了！

戀愛綜藝《真正不錯的人》22日以8集完結，沒想到結局又丟出大反轉，八名演出者誕生三對CP，愛友們也形成三對「親家」，過程曲折到讓幾名愛友都淚灑攝影棚。

先是李官熙，李官熙好友河廷根苦等積極崔芝恩前來最後聊聊。崔芝恩笑著出現，雙方已沒有前幾天互不諒解的尷尬氛圍，河廷根先表示和崔芝恩互動很快樂，並自省沒好好整理情緒，崔芝恩也開口感謝對方。兩人聊天內容可知雙方都在理解對方，崔芝恩也反省沒能更明確表達自身想要的。河廷根講到哽咽，崔芝恩幫他搧搧眼淚並主動握住對方顫抖的手。李官熙看著紅眼眶，說自己能站在河廷根的立場，也代入了許多感情。



李美珠呢？本來情緒就很容易隨著好友李多蕙波動的她，在李多蕙閱讀金建遇給的詩集裡寫的文字時，忍不住哭了。李多蕙一直都知道金建遇的心意，在收到金建遇「希望我們能長長久久」的文字時，感到更抱歉了，李美珠正是因為李多蕙的歉意而落淚，她說：「我是讓她去談戀愛的，為什麼她要覺得抱歉？多蕙對所有人都感到抱歉，讓我看了心裡很難受……」



最終選擇一一揭開……三對愛友握手喜結「親家」！李多蕙和金建遇配對成功，她坦言最觸動的就是那句「希望我們能長長久久」，送金建遇詩集推波助瀾的曹世鎬也大受感動：「我好像也忍不住有點想哭，原來真心是能傳達的。」



金秀珍和申東河也一如大家預想配對成功，更神奇的是，兩人初見面是因手機解鎖螢幕都以艾菲爾鐵塔當背景，開啟宛如命運的緣分，兩人在最終選擇時，也有默契地把寫有對方的選擇紙條，都放進口袋裡！



最後成形的CP是……河廷根和崔芝恩！兩人一度讓人覺得沒希望了，愛友們幾乎都轉為保守心態，覺得河廷根不要再把崔芝恩推更遠就好，但崔芝恩好友姜素拉幾乎都抱持著正面想法，甚至在最後聊聊崔芝恩握住河廷根手時，解讀成崔芝恩是確認河廷根百分之百向著自己，才想再邁出一步。



當崔芝恩回應河廷根的最終選擇時，棚內愛友們都不可置信。崔芝恩還戴上那條曾引發誤會的情侶手鍊，兩人牽起手。河廷根說：「我以為你不會來了。」崔芝恩回答：「我還能去哪裡。」河廷根表示自己無論崔芝恩如何選擇，最後還是會選崔芝恩。李官熙看著兩人終成眷屬又紅眼眶了，他表示第一次明白每個人在愛情上有不同的速度，「讓我也反省了一下我自己」。



吳賢真和金信泳成為唯二沒能配對成功的演出者。吳賢真沒能等到李多蕙，金信泳則是連選都沒選便離開。不過，金信泳離開前留下了一張信給吳賢真，不僅感謝吳賢真也給吳賢真打氣，吳賢真讀著讀著淚流。吳賢真好友金南喜，還有金信泳好友池睿恩也忍不住情緒。



節目片尾沒有放送CP們下節目放閃的畫面，倒是放了出演者和愛友們未曝光的互動畫面，還有演出者們感謝愛友的真心話，以及八名演出者互動畫面。結局當日，演出們可是相約一同收看電視播出呢！



香港觀眾可至Viu收看完整節目！

