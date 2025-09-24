熱血韓劇《申社長Project》韓石圭聯手兩大新生代實力派：李蕊&裴賢成，三大人氣角色一次回顧！

以《浪漫醫生金師傅》聞名的韓石圭，這次在新劇《申社長Project》（申社長計劃）中化身炸雞店老闆＆談判專家：申社長！和他一同演出的兩位年輕演員也都「成功轉職」，你認得出他們演過的人氣角色嗎？

昨天播出的《申社長Project》第4集收視成績大放異彩：尼爾森全國收視率7.7%，在所有頻道中穩居同時段第一。此外，在 tvN 鎖定的 2049 男女觀眾收視率中，亦在全頻道中奪下冠軍，申社長正式拉開了「火辣復仇」的序幕。



本劇講述曾是傳奇協商專家的申社長（韓石圭 飾）如今是一家炸雞店的老闆，身懷秘密的他游走在規則與法律之間，以獨特方式解決案件、實踐正義，成為化解糾紛的英雄，用智慧和勇氣為弱者發聲。



【主演人氣角色、職業轉換】

（1）韓石圭：擁有高超醫術的金師傅-->炸雞店老闆：申社長（前談判專家）



在《浪漫醫生金師傅》中他是被譽為神之手的天才外科醫師，新劇中的他化身為曾是傳奇談判專家、現職為炸雞店老闆，帶著謎樣秘密的申社長，他的行為跟協商能力總是令人無法預料，也是這部劇的一大看點！



此外，他在2024年心理驚慄韓劇《如此親密的背叛者》中，也演活了頂尖犯罪心理分析師「張泰洙」一角，更憑藉這部作品奪得【2024 MBC演技大賞】的最高榮譽大賞獎項，不斷地創造出新的「人生角色」，令人欽佩。



（2）裴賢成：總是努力微笑的陽光少年「姜海俊」-->新進法官（兼任炸雞店店員）



裴賢成（裴賢聖）在2024年Viu原創韓劇《重組家庭》中飾演被養父捧在手心裡長大、總是努力微笑著的陽光少年「姜海俊」，他努力練習籃球，只為獲得所有人的喜愛，展現非常多細膩的演技。



這次他在《申社長》中變身新進法官「曹必立」，還被前輩派去申社長的炸雞店工作學習，和預期落差極大的職位安排也令他非常崩潰。



（3）李蕊：全國民都認識的女孩素媛-->MZ世代外送員（協助炸雞店營運）



童星出身的李蕊，讓全國民都關注到她的作品就是電影《希望：為愛重生》，她演出以「趙斗淳事件」為主題的女孩「素媛」一角，深植人心。長大後的她更加出色，演技實力也不容小覷，劇中她飾演個性爽朗的MZ世代外送員「李施溫」，並協助申社長的炸雞店營運。





在《申社長Project》中，他們將以全新角色慢慢融合成一個擁有完美默契的團隊，三人各司其職，因為不同的原因集結在這家炸雞店中，卻漸漸有了共同的目標而向前邁進，劇情中也出現許多反映現實的社會問題，引發觀眾強烈共鳴：「只要是韓石圭演的戲，就值得追！」、「韓石圭選得劇本通常都很不錯，演技上也很能帶動年輕的演員們」、「童星出身的李蕊，演技真的很棒」、「兩位年輕演員都表現得很好耶」、「韓石圭從浪漫醫生，變成談判之神」、「劇情真的很吸引我，好想趕快看到下一集啊」。

好評韓劇《申社長Project》 逢星期一、二在Viu上架。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞