恋综《真正不错的人》完结：恭喜三对「亲家」诞生！过程太煎熬李官熙、李美珠都哭了！

恋爱综艺《真正不错的人》22日以8集完结，没想到结局又丢出大反转，八名演出者诞生三对CP，爱友们也形成三对「亲家」，过程曲折到让几名爱友都泪洒摄影棚。

先是李官熙，李官熙好友河廷根苦等积极崔芝恩前来最后聊聊。崔芝恩笑著出现，双方已没有前几天互不谅解的尴尬氛围，河廷根先表示和崔芝恩互动很快乐，并自省没好好整理情绪，崔芝恩也开口感谢对方。两人聊天内容可知双方都在理解对方，崔芝恩也反省没能更明确表达自身想要的。河廷根讲到哽咽，崔芝恩帮他搧搧眼泪并主动握住对方颤抖的手。李官熙看著红眼眶，说自己能站在河廷根的立场，也代入了许多感情。



李美珠呢？本来情绪就很容易随著好友李多蕙波动的她，在李多蕙阅读金建遇给的诗集里写的文字时，忍不住哭了。李多蕙一直都知道金建遇的心意，在收到金建遇「希望我们能长长久久」的文字时，感到更抱歉了，李美珠正是因为李多蕙的歉意而落泪，她说：「我是让她去谈恋爱的，为什么她要觉得抱歉？多蕙对所有人都感到抱歉，让我看了心里很难受……」



最终选择一一揭开……三对爱友握手喜结「亲家」！李多蕙和金建遇配对成功，她坦言最触动的就是那句「希望我们能长长久久」，送金建遇诗集推波助澜的曹世镐也大受感动：「我好像也忍不住有点想哭，原来真心是能传达的。」



金秀珍和申东河也一如大家预想配对成功，更神奇的是，两人初见面是因手机解锁萤幕都以艾菲尔铁塔当背景，开启宛如命运的缘分，两人在最终选择时，也有默契地把写有对方的选择纸条，都放进口袋里！



最后成形的CP是……河廷根和崔芝恩！两人一度让人觉得没希望了，爱友们几乎都转为保守心态，觉得河廷根不要再把崔芝恩推更远就好，但崔芝恩好友姜素拉几乎都抱持著正面想法，甚至在最后聊聊崔芝恩握住河廷根手时，解读成崔芝恩是确认河廷根百分之百向著自己，才想再迈出一步。



当崔芝恩回应河廷根的最终选择时，棚内爱友们都不可置信。崔芝恩还戴上那条曾引发误会的情侣手炼，两人牵起手。河廷根说：「我以为你不会来了。」崔芝恩回答：「我还能去哪里。」河廷根表示自己无论崔芝恩如何选择，最后还是会选崔芝恩。李官熙看著两人终成眷属又红眼眶了，他表示第一次明白每个人在爱情上有不同的速度，「让我也反省了一下我自己」。



吴贤真和金信泳成为唯二没能配对成功的演出者。吴贤真没能等到李多蕙，金信泳则是连选都没选便离开。不过，金信泳离开前留下了一张信给吴贤真，不仅感谢吴贤真也给吴贤真打气，吴贤真读著读著泪流。吴贤真好友金南喜，还有金信泳好友池睿恩也忍不住情绪。



节目片尾没有放送CP们下节目放闪的画面，倒是放了出演者和爱友们未曝光的互动画面，还有演出者们感谢爱友的真心话，以及八名演出者互动画面。结局当日，演出们可是相约一同收看电视播出呢！



