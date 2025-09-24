宇宙少女多榮solo〈body〉首奪一位！苞娜、EXY、延靜一同安可ㅠㅠ 宣儀也Cha了

宇宙少女成員多榮，出道9年於本月solo出道，奪下首個一位的瞬間有宇宙少女隊友陪伴，感動無數粉絲宇站。

多榮2016年以來以宇宙少女出道，曾組小分隊CHOCOME，今年出道9年發行數位專輯《gonna love me, right?》，她從企劃、作詞作曲全程參與，遠赴洛杉磯製作專輯、拍攝MV。主打歌〈body〉帶來仲夏夜的熱情，傳達「比起語言，先接觸的是感情和態度」，9日發行後總算在昨（23）日於SBS funE音放《THE SHOW》奪下solo出道以來首個一位。



多榮拿下一位一度哽咽說不出話，一邊啜泣一邊感謝大家，感謝STARSHIP娛樂高層讓她盡情發揮，還有日以繼夜努力讓她做想做的事的多榮團隊成員，以及舞者、工作人員，連和她一起Challenge的藝人她都感謝了，最後表示真的很想得到大家的喜愛，所以感謝大家的喜愛，承諾會成為更加努力的多榮。



正開始一位安可舞台時，EXY、延靜和苞娜驚喜上台，和多榮一同熱舞享受舞台，加上舞者，以及是MC也是STARSHIP師弟的CRAVITY刑準，一群人互動相當有愛，有宇少團魂又有團隊愛、家族愛。多榮還一度把Rap交給宇少Rap擔當EXY演唱呢！Ending EXY作勢要吻她讓她尖叫，下台前她蹦蹦跳跳喊：「真的很愛你們大家，真的很感謝。」多榮在宇少姐姐們面前還是忙內啊！



▼多榮奪一位前，就已找過延靜、EXY與苞娜還有刑準Challenge，也難怪四人能和多榮整齊劃一安可



▼一位慶功照



宇宙少女2016年出道，最初有12名成員，9名韓國成員（雪娥、苞娜、EXY、秀斌、Luda、多願、恩熙、夏天、多榮）加上和中國樂華娛樂合作的3名中國籍成員（宣儀、程瀟、美岐），稍晚才加入延靜。2018年中國籍成員便專注在中國活動多年未回歸，宇宙少女儼然成了10人團。2023年中國籍成員和宇宙少女合約到期自動終止，多願、Luda和公司不續約但留在團體意願強烈，成員們依舊視宇宙少女為10人團。



可惜的是，就算宇宙少女大部分成員續約了，公司還是沒有安排宇宙少女回歸，上一次回歸已是2022年7月發行的特別單曲專輯《Sequence》（主打歌〈Last Sequence〉），據今超過3年未回歸。去年雪娥solo以及今年多榮solo的活動，都讓宇站激動不已「總算能再見她們的愛豆活動」，隊友暖心的應援也讓宇站湧起「宇宙少女能以10人體再回歸」的希冀。



*延伸閱讀：

〈‎宇宙少女首位Solo！雪娥發布會大秀團魂：恩熙聽歌哭了，秀斌送咖啡車〉

除了苞娜、EXY與延靜，就連中國籍前成員宣儀也為恭喜多榮，在抖音上傳〈body〉Challenge，多榮轉發寫：「我好想你。」並tag宣儀IG。宣儀的舉動亦讓宇站想起宇宙少女初期13人的時光，有人發現部分成員仍會跨海互動。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞