《Running Man》池睿恩臉色蒼白嚇壞眾人！讓成員們緊張追問：「妳還撐得住嗎？」

池睿恩的震撼發言，讓成員們都陷入了恐慌。

將在今天（21日）播出的 SBS 綜藝節目《Running Man》中，公開成員們為了禮物展現強烈意志的模樣。

在最近的錄製節目中，成員們進行了一場「搶聖誕禮物」的比賽，他們需要找出哪份禮物是他們自己的。節目組會給出關於禮物的提示，並讓他們挑戰「喝下50種不同的聖誕飲品」。起初，成員們都努力克制住想要拿到禮物的衝動，但面對琳瑯滿目的口味，他們一個接著一個地放棄了，引得大家哄堂大笑。



同時，劉在錫顯然被這些五彩繽紛的飲品徹底激怒了。出於好奇，他嘗試自己喝下一種，結果卻慘遭失敗。節目將會揭曉讓他「跪地求饒」的究竟是哪一種飲品。

此外，在車子的移動途中，池睿恩的一番震撼發言讓成員們陷入了恐慌。坐在車內的池睿恩臉色蒼白、緊握拳頭，表示自己想上廁所。對此，成員們開始安撫池睿恩，尤其是 HAHA 像對待小女兒一樣地說著：「可以憋兩分鐘嗎～？」全力安撫著她。XDDD



然而，彷彿在捉弄眾人一般，減速帶接連出現，通往艱難險阻的道路就此展開。究竟池睿恩能否像個大人一樣妥善應對膀胱危機？這場橫衝直撞的尋找禮物大作戰——「搶聖誕禮物」競賽，將於 21 日週日下午 6 點 10 分播出的《Running Man》中揭曉。



