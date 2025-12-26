李俊昊化身「最薪酸」英雄！Netflix《現金英雄》今日上線，救人一命要噴萬金？ 三強觀戰重點全解析

還有什麼比這更「薪」酸？ Netflix 今年最後一部韓劇大作 《現金英雄》 終於在今-134阿里135-日正式上線！本劇由2PM李俊昊領銜，攜手金慧峻、金炳哲、金香起等實力派陣容，打造前所未見的「生活貼近型」英雄喜劇，要在歲末年終帶領觀眾一起守護正義，也守護錢包！

觀戰重點 1：花錢救世！史上最「窮酸」英雄誕生

前所未見的「錢與體力」成正比設定！本劇徹底翻轉西方億萬富翁英雄的設定，主角「姜常雄」（李俊昊 飾） 是一名為結婚基金和高昂房價苦惱的基層公務員。 他獲得的能力極其荒謬：手中的現金越多，力量就越強，但每使出一拳、每擋下一顆子彈，手中的鈔票就會像灰燼般消失。



這種「救世要燒自己薪水」的設定，讓常雄陷入了要在「維護正義」與「守護錢包」之間掙扎的兩難困境。



除了這位「薪酸英雄」，他的夥伴也很有特色： 律師「卞湖仁」（金炳哲 飾）只要喝醉就能發動穿牆能力，少女「方恩薇」（金香起 飾）則是攝取的卡路里越高，念力就越強大。



觀戰重點 2：6人6色！實力派演員的超強默契

李俊昊繼《衣袖紅鑲邊》、《歡迎來到王之國》及近期剛播畢的《颱風商社》後，再度挑戰百變演技，細膩詮釋窮酸上班族與救世英雄間的糾結。金慧峻飾演常雄的女友「金敏淑」，更以精算「救人成本」的冷靜形象引發 2030 世代的強烈共鳴。





此外，反派陣營由李彩玟與姜漢娜組成的豪門兄妹「趙內森」與「趙安娜」擔綱，這對曾在《暴君的廚師》合作的搭檔，本次將為奪取異能不擇手段，為劇情注入高度張力。





觀戰重點 3：幽默諷刺現實，特效細節充滿驚喜

本作雖然是英雄題材，但本質上是一部充滿幽默感的喜劇 。 導演利用有趣的視覺特效，具象化了英雄能力的「代價」：卞湖仁隨著酒精濃度升高臉色變紅、穿牆能力變強; 恩薇瘋狂吃麵包來發動念力; 常雄每次使用超能力時，鈔票和硬幣都像灰塵一樣四處飛散、硬幣叮當作響，讓觀眾隔著螢幕都能聽到他心碎的聲音。



劇情場景設定在公寓、婚禮會場等大家熟悉的生活空間，讓這部「生活系英雄劇」更顯寫實且親民。 全劇 8 集節奏明快、老少咸宜，如果你想在年末享受一部輕鬆溫馨的觀劇體驗，選這部準沒錯！



