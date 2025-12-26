李施彥要當爸爸了！與妻子徐智勝結婚4年迎喜訊，IG曬「OH BABY」氣球報喜！

恭喜恭喜！李施彥曾在綜藝中就吐露想要孩子的心願，如今喜訊實現！

今日（26）有韓媒報導，李施彥的妻子徐智勝已懷上第一個孩子，預計將於明年分娩。對此，李施彥的經紀公司 Story J Company 也出面證實消息，表示：「李施彥確實即將升格當爸爸，具體的預產期目前尚未公開。」



李施彥與徐智勝自2018年公開戀情以來，便以演藝圈代表性情侶備受關注。兩人穩定交往4年後，於2021年12月聖誕節舉行婚禮，正式結為夫妻。而李施彥昨日（25）也在個人 IG 限時動態中上傳寫有「OH BABY」字樣的氣球照片，間接向外界分享這項喜訊。



事實上，李施彥在今年6月播出的MBC綜藝《既然出生就環遊世界4》中，便親口透露自己對孩子的殷切期盼。節目中，他挑戰西藏佛教修行儀式「五體投地」，並藉此平靜地吐露內心深處的真實心願。

李施彥表示，雖然自己並非佛教信徒，但對修行者的心境感到好奇，因此選擇嘗試被譽為西藏佛教中最崇高修行之一的五體投地。他也小心翼翼地說出內心的願望，坦言：「我和家人都有一個共同的期待，那就是新的家庭計畫。我從今年開始下定決心。」並真誠地補充道：「希望這份迫切而誠懇的心意能夠實現。」如今，隨著徐智勝懷孕喜訊公開，網友們也紛紛湧入留言，獻上滿滿祝福。



