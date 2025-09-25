Disney+《暴風圈》進入最高潮！全智賢、姜棟元大尺度床戲曝光　幕後大BOSS竟是他

由女神全智賢與男神姜棟元主演的Disney+新劇《暴風圈》，剛開播就吸引大批粉絲討論，由於兩人宛如亂世鴛鴦一般的宿命感滿滿，因此不少人越看越上癮。在最新播出的集數當中，光是第一幕就讓劇迷臉紅心跳，因為全智賢與姜棟元竟有長達約5分鐘床戲，而隨著劇情推進，幕後主使者也跟著曝光。

全智賢、姜棟元臉紅心跳的5分鐘床戲！

在第五集最後，不少劇迷坦言原以為兩人只是蜻蜓點水的親吻。沒想到第六集一開頭竟是一段約5分鐘的床戲。飾演外交官徐聞柱的全智賢，無法接受自己的先生竟有外遇，且似乎一直以來都在騙她。

被傷透了心的徐聞柱，在此時遇見了持續守護著自己的保鑣、由姜棟元飾演的白山湖，兩人就像末日情侶一般，在戰爭的最後一刻成為對方的救贖。

在這場床戲中，姜棟元可說是將苦練已久的好身材讓劇迷一次看個夠！結實的胸膛加上帥氣的外表，與全智賢激情擁吻，讓人看了臉紅心跳。而片段中也穿插了兩人相識相戀的過程，就像膠卷一樣一幕幕在眼前上映，這種淒美又浪漫的氛圍，讓劇迷彷彿也隨著劇情一同沉浸在兩人的漩渦中。



誰才是真正的騙子

不過編劇沒有讓這對苦命鴛鴦好過太久，隨後徐聞柱發現兩人暫居的房子竟被監聽，且閨房密語也全程都被竊錄下來。只見兩人的誓言一次次輪播在全國觀眾面前，徐聞柱聲勢也跌落谷底。

屋漏偏逢連夜雨的是，徐聞柱赫然聽見白山湖與國家情報院院長柳雲學（劉宰明飾演）的對話，才發現白山湖是受雇於人才來接近自己，兩人再次相見時已成敵人，徐聞柱也決定靠自己的力量，找到幕後真正藏鏡人「史黛拉楊」。



史黛拉楊

從劇情中段開始，「史黛拉楊」這個名字就不斷地出現。除了是美國軍火遊說份子、不斷宣稱北韓有潛艦的人之外，她的一切都相當神秘，然而隨著劇情推進，一度找到史黛拉楊是徐聞柱的丈夫、總統大選有力候選人張峻翼（朴海俊飾演）的小三姜漢南（元志安飾演），她是北韓駐俄羅斯大使的女兒，長大後成為一名中情局承包商，在各地處理機密文件。

然而就在這時，白山湖發現玄機，史黛拉楊的簽名竟曾同時出現在兩個國家，原來史黛拉楊不只一位，而且真正的史黛拉楊也是打造潛艦的人，是張峻翼的養母林玉善（李美淑飾演），她的野心就是放出核潛艦的消息，讓南北韓與美國陷入混亂，並從中得利。



誰殺了張峻翼

隨著劇情即將進入尾聲，也越來越靠近真相。張峻翼之死至今編劇尚未交代，然而他的身份卻也持續被認為是北韓間諜，面對種種危機，留下來的徐聞柱儘管不相信，卻也只能把自己推向不可逆的深淵。另外第七集最後，白山湖為了救徐聞柱帶著她跳進大海裡，接著消失在眾人眼前。

能再次看見最愛，白山湖也終於壓抑不住思緒再次吻上徐聞柱，兩人亂世中的愛情最終會走向何處？請一定要鎖定《暴風圈》最終大結局。



