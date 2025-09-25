漫改劇《親愛的X》最新預告！「反派女」金裕貞露出真面目，金永大＆金度勳她會選擇誰？

新劇《親愛的X》改編自網路同名人氣漫畫，由金裕貞、金永大、金度勳主演，講述一個爲了生存而戴著面具的女人和試圖拯救她的男人之間發生的故事。

劇中，金裕貞飾演爲了活下來而戴著面具的女人「白雅珍」，她是大韓民國頂級演員，雖然擁有耀眼的外貌和親切善良的品格，但是對於惹自己生氣的人卻徹底展現出惡魔般面貌的「反社會人格」角色。金永大飾演一生守護在白雅珍身旁的「尹俊瑞」；金度勳飾演白雅珍的盲目幫手「金在吾」，以不同於尹俊瑞的方式守護著她。



公開的最新預告中，在無數閃光燈照耀的紅毯上，白雅珍穿著華麗的禮服，她說：「想要在最高點重生。」但是面具背後，她的過去和真相也一一被揭開。

學生時代，白雅珍稚嫩的臉上帶著天真的表情，但不知從何開始，開始露出空虛疲憊的眼神，還有狠毒又瘋狂的笑容。因此圍繞她的傳聞也越來越多，像是「表面上假裝是模範生，背後卻很醜惡地敲詐同學們的錢」、「戴著人類面具的惡魔」、「白雅珍那傢伙，真的要小心」等，她的真面目到底是什麼？



最引人關注的是與她糾纏不清的尹俊瑞（金永大 飾）、金在吾（金度勳 飾）的命運，白雅珍意味深長的一句話：「你為了我能做到什麼程度？」讓人更加好奇尹俊瑞、金在吾的選擇。





另外，《親愛的X》由曾執導《Dream High》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》和《Sweet Home》等作品的李應福導演執導，劇本由2018年KBS獨幕劇徵集活動中獲得最優秀獎的崔子元（최지원）編劇執筆，將在11月6日首播。

