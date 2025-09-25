BTS Jimin果然是捐款天使！捐1億韓元給全北教育廳：第６次助力教育界，善款總額驚人

BTS 防彈少年團成員 Jimin（朴智旻）為了全北的學生伸出援手，豪捐1億韓元作為獎學金。

D社與全北特別自治道教育廳在今天（25日）進行電話採訪，表示：「Jimin 方面在7月時，表達了想以獎學金名義捐贈1億韓元的意向。」



Jimin最近透過父親表達了捐款意願，還親自打電話給全北教育廳商討捐款方式，之後便將1億韓元匯入「愛心獎學金基金會」的帳戶之中。這筆善款將用於全北地區的國小、國中、高中及特殊學校學生的獎學金，幫助學業優秀或經濟困難的學生。

這已經是Jimin第６次向教育廳捐款。自2019年起，他已先後向釜山、全南、江原、忠北、慶南教育廳各捐1億韓元。



Jimin一直在各方面發揮善的影響力，他曾向綠色雨傘兒童基金會捐款超過1億韓元，成為高額捐款者組織「Green Noble Club」的會員。此外，他也向「陸軍愛國戰友愛心基金」捐贈1億韓元，土耳其、敘利亞大地震時，也捐出了1億韓元作為救災善款。

而Jimin所屬的BTS目前正以明年上半年發行完整體專輯為目標進行準備，粉絲們也都相當期待。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞