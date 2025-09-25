Disney+《暴风圈》进入最高潮！全智贤、姜栋元大尺度床戏曝光　幕后大BOSS竟是他

由女神全智贤与男神姜栋元主演的Disney+新剧《暴风圈》，刚开播就吸引大批粉丝讨论，由於两人宛如乱世鸳鸯一般的宿命感满满，因此不少人越看越上瘾。在最新播出的集数当中，光是第一幕就让剧迷脸红心跳，因为全智贤与姜栋元竟有长达约5分钟床戏，而随著剧情推进，幕后主使者也跟著曝光。

全智贤、姜栋元脸红心跳的5分钟床戏！

在第五集最后，不少剧迷坦言原以为两人只是蜻蜓点水的亲吻。没想到第六集一开头竟是一段约5分钟的床戏。饰演外交官徐闻柱的全智贤，无法接受自己的先生竟有外遇，且似乎一直以来都在骗她。

被伤透了心的徐闻柱，在此时遇见了持续守护著自己的保镳、由姜栋元饰演的白山湖，两人就像末日情侣一般，在战争的最后一刻成为对方的救赎。

在这场床戏中，姜栋元可说是将苦练已久的好身材让剧迷一次看个够！结实的胸膛加上帅气的外表，与全智贤激情拥吻，让人看了脸红心跳。而片段中也穿插了两人相识相恋的过程，就像胶卷一样一幕幕在眼前上映，这种凄美又浪漫的氛围，让剧迷彷佛也随著剧情一同沉浸在两人的漩涡中。



谁才是真正的骗子

不过编剧没有让这对苦命鸳鸯好过太久，随后徐闻柱发现两人暂居的房子竟被监听，且闺房密语也全程都被窃录下来。只见两人的誓言一次次轮播在全国观众面前，徐闻柱声势也跌落谷底。

屋漏偏逢连夜雨的是，徐闻柱赫然听见白山湖与国家情报院院长柳云学（刘宰明饰演）的对话，才发现白山湖是受雇於人才来接近自己，两人再次相见时已成敌人，徐闻柱也决定靠自己的力量，找到幕后真正藏镜人「史黛拉杨」。



史黛拉杨

从剧情中段开始，「史黛拉杨」这个名字就不断地出现。除了是美国军火游说份子、不断宣称北韩有潜舰的人之外，她的一切都相当神秘，然而随著剧情推进，一度找到史黛拉杨是徐闻柱的丈夫、总统大选有力候选人张峻翼（朴海俊饰演）的小三姜汉南（元志安饰演），她是北韩驻俄罗斯大使的女儿，长大后成为一名中情局承包商，在各地处理机密文件。

然而就在这时，白山湖发现玄机，史黛拉杨的签名竟曾同时出现在两个国家，原来史黛拉杨不只一位，而且真正的史黛拉杨也是打造潜舰的人，是张峻翼的养母林玉善（李美淑饰演），她的野心就是放出核潜舰的消息，让南北韩与美国陷入混乱，并从中得利。



谁杀了张峻翼

随著剧情即将进入尾声，也越来越靠近真相。张峻翼之死至今编剧尚未交代，然而他的身份却也持续被认为是北韩间谍，面对种种危机，留下来的徐闻柱尽管不相信，却也只能把自己推向不可逆的深渊。另外第七集最后，白山湖为了救徐闻柱带著她跳进大海里，接著消失在众人眼前。

能再次看见最爱，白山湖也终於压抑不住思绪再次吻上徐闻柱，两人乱世中的爱情最终会走向何处？请一定要锁定《暴风圈》最终大结局。



