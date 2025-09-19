《我的青春》宋仲基陷重病危機？ 花束告白後驚現醫院照，感情迎轉折、氣氛緊張

Viu原創愛情劇集《我的青春》今日公開了鮮于海（宋仲基 飾）與成濟妍（千玗嬉 飾）兩人截然不同的氛圍劇照。

在前一集劇情中，鮮于海下定決心不再掩藏心意，主動靠近成濟妍。 當成濟妍無法理解他為何出演紀錄片時，鮮于海坦言「那是向分手的朋友傳達的心意」，這一告白掀起滿滿心動。 而這集結尾，鮮于海勇敢靠近成濟妍並親吻她的嘴唇，更預示兩人關係將出現劇變。



今日最新公開的劇照透露了兩人接下來的互動。 通過親吻確認心意後，鮮于海為了重新定義兩人關係，捧著花束展開正式告白。 面對鮮于海生澀害羞的模樣，成濟妍臉上浮現複雜神情，還伸出意味深長的四根手指，究竟她會給出怎樣的回答？ 手指背後又藏著什麼含義？







另外，劇照還顯示鮮于海前往醫院，而結果似乎不樂觀，隨後的照片中，鮮于海與成濟妍都不再帶笑，瀰漫著危機感。 鮮于海流露悲傷的深情，成濟妍則滿臉擔憂，預告著兩人之間將發生不尋常的變化。







製作組表示，19日播出的第5、6集將迎來鮮于海與成濟妍關係的轉捩點。 鮮于海為重整兩人關係，進行了心動又有趣的告白，同時，一個意想不到的變數也將為他帶來強烈撼動。







Viu原創韓劇《我的青春》逢星期五晚在Viu上架，香港觀眾記得收看喔！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞