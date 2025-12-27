鄭敬淏認不出「變瘦的安恩真」！《機智醫生生活》後瘦太多，他直呼：這不是我認識的恩真 XD

鄭敬淏日前作為嘉賓出演孝淵主持的節目《請飯孝2》，兩人的互動也超有趣！

當天最大的話題就是熟人提供的「鄭敬淏很會照顧人，但不擅長認人」的舉報。孝淵提到此事後，鄭敬淏先是否認並問：「是誰啊？是我的熟人嗎？還是孝淵的熟人？」孝淵說：「是我們共同的熟人，大家都認識的人。給你一個提示，我周圍有一個個子高又漂亮的人，演技也很好，歐爸你應該也該明白了！」後來鄭敬淏才察覺舉報者原來是女友秀英 XD



之後兩人在現場進行人物問答，當安恩真的照片一出現時，孝淵就說：「你知道《姐姐的產地直送》那個節目嗎？」鄭敬淏先道歉，隨後解釋：「這可能會很失禮！我做過很多人物問答，我真的不是完全毫無頭緒！」製作組趕緊補充：「這位是你認識的人，你們還一起拍過節目。」並提供提示，鄭敬淏也近距離看了照片。



接著，孝淵喊出「恩真！」鄭敬淏立刻說：「呀～這張照片看起來好奇怪，這不是我認識的安恩真，這是什麼亂七八糟的。」甚至繼續辯解：「我不知道這個恩真是誰，我認識的恩真完全不一樣。」但看到身穿禮服的安恩真的照片後，還是稱讚：「真的很漂亮！」事後也順利收拾尷尬局面。但不得不說安恩真從《機智醫生生活》到最近的《一吻爆炸》真的瘦超級多，臉頰肉消失了，下巴線條也更加明顯。



而鄭敬淏從2012年開始與少女時代成員秀英公開戀愛，感情一直很甜蜜，雖然幾乎不在 IG 上曬合照，但很多照片裡都有對方的存在，像是互拍旅行照、愛犬照等等，在節目中也不避諱提及對方，兩人真的低調又可愛！



