《我的青春》宋仲基陷重病危机？ 花束告白后惊现医院照，感情迎转折、气氛紧张

Viu原创爱情剧集《我的青春》今日公开了鲜于海（宋仲基 饰）与成济妍（千玗嬉 饰）两人截然不同的氛围剧照。

在前一集剧情中，鲜于海下定决心不再掩藏心意，主动靠近成济妍。 当成济妍无法理解他为何出演纪录片时，鲜于海坦言「那是向分手的朋友传达的心意」，这一告白掀起满满心动。 而这集结尾，鲜于海勇敢靠近成济妍并亲吻她的嘴唇，更预示两人关系将出现剧变。



今日最新公开的剧照透露了两人接下来的互动。 通过亲吻确认心意后，鲜于海为了重新定义两人关系，捧著花束展开正式告白。 面对鲜于海生涩害羞的模样，成济妍脸上浮现复杂神情，还伸出意味深长的四根手指，究竟她会给出怎样的回答？ 手指背后又藏著什么含义？







另外，剧照还显示鲜于海前往医院，而结果似乎不乐观，随后的照片中，鲜于海与成济妍都不再带笑，弥漫著危机感。 鲜于海流露悲伤的深情，成济妍则满脸担忧，预告著两人之间将发生不寻常的变化。







制作组表示，19日播出的第5、6集将迎来鲜于海与成济妍关系的转捩点。 鲜于海为重整两人关系，进行了心动又有趣的告白，同时，一个意想不到的变数也将为他带来强烈撼动。







Viu原创韩剧《我的青春》逢星期五晚在Viu上架，香港观众记得收看喔！



