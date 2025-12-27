【圖】時尚品味滿分！ALLDAY PROJECT酷颯登陸「2025 SBS歌謠大戰」紅毯

五人混聲組合ALLDAY PROJECT於 25 日下午，現身於仁川迎仕柏度假村Ocean Tower 舉行的「2025 SBS 歌謠大戰」紅毯活動。 五位成員憑藉極具層次感的時裝穿搭與強大氣場，展現了與眾不同的時尚魅力。





當天的「2025 SBS 歌謠大戰」由 DAY6 的 Young K、IVE 的安兪真以及 NCT DREAM 的渽民共同擔綱主持。 出席演出的藝人陣容極為華麗，包括：NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜鹵允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、泰容、BOYNEXTDOOR、RIIZE、 ZEROBASEONE （ZB1）、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS、BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、Kickflip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF 等。 眾多頂尖歌手齊聚一堂，帶來精彩絕倫的舞台表演。

Bailey



Tarzzan



Youngseo





Woochan



Annie







