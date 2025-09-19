《徵人啟弒》孫藝真產後43歲仍有「腹肌+美背」，坦言「雞胸肉吃到想吐」沒有一件事是白撿

「國民初戀」孫藝真婚後積極復出拍戲，產後不到3年，已重新修煉出緊實的腹肌和背肌。 近日攜新片《徵人啟弒》參加第30屆釜山國際影展時，坦誠分享了作為演員的辛苦與堅持。

孫藝真昨日參加釜山國際影展「Actors' House」活動，被問到對釜山影展的第一印象，坦言只記得當時穿的禮服：「女演員參加影展之前最重視的是要穿什麼禮服、要減多少體重、禮服要開到多低。 大家在電影節前都會進入幾乎像刑求般嚴苛的減肥模式，所有女演員都一樣。」



孫藝真坦言：「無論穿禮服還是拍戲，沒有什麼是白白得來的。 要在鎂光燈下那一瞬間達成想要的效果，必須天天啃雞胸肉啃到膩、每天練背部運動。」孫藝真還笑說，自己運動的時候表情超狼狽，朋友們都投來可憐的眼光，說真希望人們知曉她的辛苦。



孫藝真婚前就有運動習慣，每天練習瑜伽、皮拉提斯、GYROTONIC（禪柔運動）、TRX已超過十年，即便拍戲時期也保持每週至少訓練三天。 得益於長期堅持，孫藝真在2022年11月生下兒子後成功恢復狀態，甚至比之前更加健美挺拔，最近出席活動、為運動品牌拍代言寫真時，頻頻秀出結實緻緊的腹肌和背肌線條，令人欽佩。





被問到能否給懷抱夢想的新人晚輩一些訊息時，孫藝真謙虛表示：「演員雖然會站在聚光燈下、走紅毯、與觀眾見面，總是盛裝打扮，但為了那一刻，其他漫長的時間都在忍耐。 不只我們的工作，所有事情都一樣。 光是努力還不夠，必須做得好才行，這就是現實。」

孫藝真坦言，20多歲的青春幾乎都留在作品裡，從未享受自己的人生。 不過正因為是演員，那些瞬間得以被封存下來，令她感到幸運和感激，為大家送上溫暖的鼓勵：「無論做什麼，你都必須全力以赴，最終一定會有閃耀的時刻。」



此外，孫藝真今年以主演朴贊郁導演的電影《徵人啟弒》亮相釜山，這部作品同時也是本屆釜山國際影展的開幕片，並標誌著她時隔七年重返大銀幕。



