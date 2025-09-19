相隔7年！宋仲基10月粉絲見面會「Stay Happy」甜蜜回歸，韓劇《我的青春》同步熱播中～

人氣演員宋仲基將在7年後再次舉辦粉絲見面會，消息一出立刻引發粉絲們關注。

17日，所屬公司HighZium Studio公開了宋仲基粉絲見面會《2025 宋仲基粉絲見面會 Stay Happy（SONG JOONG KI FANMEETING – Stay Happy）》的舉辦消息，並釋出了主海報。



粉絲見面會名稱「Stay Happy」蘊含了宋仲基一直以來對粉絲的真心話——「希望大家永遠幸福」。除了表達對粉絲多年來支持與愛護的感謝，也希望大家在每個瞬間都能感受到幸福。

公開的主海報中，宋仲基靜靜站在陽光充足的大自然背景裡。綠意盎然的草地與柔和陽光之間，他平靜的眼神與溫暖的氛圍，傳遞出他對與粉絲重逢時刻的期待與悸動。



這次的粉絲見面會將於10月25日下午5點，在首爾梨花女子大學大講堂舉行。門票將於9月22日晚上8點在YES24開賣。這是繼2018年後，時隔約7年再次舉辦的粉絲見面會，將與長久陪伴的粉絲共度特別時光。

另外，宋仲基目前正在Viu原創韓劇《我的青春》中飾演「鮮于海」一角，以細膩的日常愛情故事為觀眾帶來療癒感，講述支撐彼此人生最黑暗時期的初戀，時隔15年後重逢，再次描繪花漾年華的故事，逢星期五晚在Viu上架。



