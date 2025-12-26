【圖】IVE化身超萌耶誕女郎，安兪真仙氣白紗展現女神氣場！「2025 SBS歌謠大戰」紅毯造型驚豔全場

女團IVE於 25 日下午，現身於仁川迎仕柏度假村Ocean Tower 舉行的「2025 SBS 歌謠大戰」紅毯活動。 配合聖誕節的歡樂氣氛，成員們精心準備了可愛的紅白造型，兼任典禮MC的成員安宥真則穿著一襲白色禮服長裙，瞬間成為焦點全場。





當天的「2025 SBS 歌謠大戰」由 DAY6 的 Young K、IVE 的安兪真以及 NCT DREAM 的渽民共同擔綱主持。 出席演出的藝人陣容極為華麗，包括：NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜鹵允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、泰容、BOYNEXTDOOR、RIIZE、 ZEROBASEONE （ZB1）、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS、BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、Kickflip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF 等。 眾多頂尖歌手齊聚一堂，帶來精彩絕倫的舞台表演。

張員瑛









安兪眞











Rei





秋天



李瑞





Liz









Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞