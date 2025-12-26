【圖】IVE化身超萌耶誕女郎，安兪真仙氣白紗展現女神氣場！「2025 SBS歌謠大戰」紅毯造型驚豔全場
廣告

【圖】IVE化身超萌耶誕女郎，安兪真仙氣白紗展現女神氣場！「2025 SBS歌謠大戰」紅毯造型驚豔全場

明星   2025年12月26日   星期五16:18   Sani  

（封面圖源：TVDaily）

女團IVE於 25 日下午，現身於仁川迎仕柏度假村Ocean Tower 舉行的「2025 SBS 歌謠大戰」紅毯活動。 配合聖誕節的歡樂氣氛，成員們精心準備了可愛的紅白造型，兼任典禮MC的成員安宥真則穿著一襲白色禮服長裙，瞬間成為焦點全場。

（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

當天的「2025 SBS 歌謠大戰」由 DAY6 的 Young K、IVE 的安兪真以及 NCT DREAM 的渽民共同擔綱主持。 出席演出的藝人陣容極為華麗，包括：NCT DREAM、IVE、Stray Kids、ATEEZ、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ITZY、ENHYPEN、TREASURE、aespa、NCT WISH、瑜鹵允浩、LE SSERAFIM、NMIXX、泰容、BOYNEXTDOOR、RIIZE、 ZEROBASEONE （ZB1）、ILLIT、&TEAM、NEXZ、TWS、BABYMONSTER、CORTIS、MEOVV、izna、ALLDAY PROJECT、Kickflip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、HITGS、Baby DONT Cry、IDID、AxMxP、KATSEYE、AHOF 等。 眾多頂尖歌手齊聚一堂，帶來精彩絕倫的舞台表演。

張員瑛
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

安兪眞
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

Rei
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

秋天
（圖源：TVDaily）

李瑞
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

Liz
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【圖】IVE化身超萌耶誕女郎，安兪真仙氣白紗展現女神氣場！「2025 SBS歌謠大戰」紅毯造型驚豔全場
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手