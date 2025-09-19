相隔7年！宋仲基10月粉丝见面会「Stay Happy」甜蜜回归，韩剧《我的青春》同步热播中～

人气演员宋仲基将在7年后再次举办粉丝见面会，消息一出立刻引发粉丝们关注。

17日，所属公司HighZium Studio公开了宋仲基粉丝见面会《2025 宋仲基粉丝见面会 Stay Happy（SONG JOONG KI FANMEETING – Stay Happy）》的举办消息，并释出了主海报。



粉丝见面会名称「Stay Happy」蕴含了宋仲基一直以来对粉丝的真心话——「希望大家永远幸福」。除了表达对粉丝多年来支持与爱护的感谢，也希望大家在每个瞬间都能感受到幸福。

公开的主海报中，宋仲基静静站在阳光充足的大自然背景里。绿意盎然的草地与柔和阳光之间，他平静的眼神与温暖的氛围，传递出他对与粉丝重逢时刻的期待与悸动。



这次的粉丝见面会将於10月25日下午5点，在首尔梨花女子大学大讲堂举行。门票将於9月22日晚上8点在YES24开卖。这是继2018年后，时隔约7年再次举办的粉丝见面会，将与长久陪伴的粉丝共度特别时光。

另外，宋仲基目前正在Viu原创韩剧《我的青春》中饰演「鲜于海」一角，以细腻的日常爱情故事为观众带来疗愈感，讲述支撑彼此人生最黑暗时期的初恋，时隔15年后重逢，再次描绘花漾年华的故事，逢星期五晚在Viu上架。



