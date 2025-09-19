金鍾國自爆和妻子唯一吵架就是「不約會只健身」！ 妻子照流出竟是槓鈴XD

韓國演藝圈最新新郎金鍾國，繼《Running Man》後，在擔任班底的《我家的熊孩子》，當然也要談談結婚的事了。

他來到希澈家作客被大問特問。金鍾國先澄清媒體報導的沒有一個是對的，只有性別正確，但希澈卻說網路上查得到「金鍾國妻子」，一點開才知道是AI合成，合成金鍾國和槓鈴結婚！金鍾國看了也笑出來！希澈說：「其實我更相信這個，這哥不可能和人類結婚。」金鍾國回應：「我還沒瘋到這種程度。」



金鍾國也自爆唯一和妻子的吵架的原因就是健身，最近很常為了健身吵架，就是因為不約會只健身。當金東炫想幫大嫂謀福利，在「結婚禮物遊戲」要求金鍾國1個月禁止健身時，觸動金鍾國敏感神經，金鍾國怎麼樣都拒絕。遊戲中還是出現了「1個月禁止健身」的要求，金鍾國看到都要爆炸了，教訓了金東炫一頓！如果把選項改成1天不健身只和妻子約會，金鍾國倒可以了，他說為此取消例行的下肢運動都可以。



節目還曝光金鍾旼對金鍾國結婚的真實想法。當初金鍾國就是遊戲打賭送了金鍾旼300萬韓幣的雪櫃（冰箱），金鍾旼收到後誇下海口等金鍾國結婚要送兩倍價值的禮物。金鍾旼面對金鍾國問結婚禮物，苦澀地說：「喔……沒想到那麼快結婚。」承認沒想過金鍾國真的結婚了。



▼部分片段（香港觀眾可至Viu收看完整節目）



