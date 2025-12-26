《請回答1988 10周年》申沅昊時隔15年再做綜藝太生疏，柳俊烈狂抓Bug XD

《請回答1988 10周年》是綜藝王牌PD「羅PD」羅暎錫，與《請回答1988》原導演申沅昊PD共同製作，沒想到羅PD和申PD帶來的「畫風」完全不同，遊戲過程讓柳俊烈瘋狂抓到Bug（漏洞）！

德善一家交由羅PD坐鎮拍攝，過程相當正常，正煥一家讓申PD來就有些不順利XD。正煥一家玩的是人物Quiz，申PD問他們有沒有玩過，接著坦言自己也是第一次玩，大家都笑了！申PD還示弱：「你們不要跟我爭，不然我會不知道怎麼反應……」他還當場練習如何翻人物牌，「正峰」安宰弘看了說：「導演害我更緊張了！」大家都知道申PD太久沒拍綜藝了，上一次已是15年前拍《男人的資格》！



申PD對遊戲節奏不熟練，對正煥一家相當有利，不，應是「絕對有利」！「正煥」柳俊烈都看不下去，當場指導：「速度要再快一點，節奏要迅速。」節目後製也上字幕吐槽申PD把遊戲主持地「有氣無力」、「進行得有夠無敵慢」，更拿出羅PD版本對照，「正煥爸」金成均也說：「真是的，羅暎錫都是那樣啊！」柳俊烈幫腔：「他不太會。」



柳俊烈後續更毫不掩飾地提示身邊的人了，因為他早就因人物照背面透光，看到答案了！而申PD的「威嚴」似乎也不比羅PD，當正煥一家激烈地爭辯「既然要出崔宇植，就要出一看就知道的照片」，他只是委屈地說：「這任誰看都是崔宇植啊……」還要後製幫他丟照片辨識系統，確認照片84.6%像崔宇植。



總之拜生疏且好欺負(?)的申PD所賜，正煥一家成功拿到獎金，也成為唯一一組過關了卻不想換下復古戲服的一家人，對自己角色的打扮相當自豪，尤其是「獵豹女士」羅美蘭。《請回答1988 10周年》逢星期六深夜於Viu上線，還沒看的觀眾快跟上囉！

