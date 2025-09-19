Disney+《暴風圈》根本是好萊塢規模！全智賢、姜棟元亂世中的愛情 究竟可以相信誰？

Disney+重磅戲劇暴風圈已開播！女神全智賢將化身外交官，在劇中與有著「韓國公共財」之稱的男星姜棟元，譜出一段刺激又緊湊的虐戀。在最新集數中，全智賢站上選舉造勢舞臺上，直接向全國人民公布總統與美方之間的戰爭秘密。霸氣又俐落的模樣，讓粉絲感動高喊「我的大女主全智賢又回來了！」

全智賢多聲道語言切換流利出演

全智賢在這次的《暴風圈》中飾演外交官徐聞柱，因此在英語上就必須下足功夫。只見她宛如母語人士一般自然與外國人士對話，在第五集中，徐聞柱為了即將到來的朝鮮半島戰爭找上了專家求助，全程以流利的英文交談。據悉過去全智賢曾在事業高峰時期選擇去美國遊學，後續又參與過好萊塢電影，持續展現強大的語言天份。

也有網友以過去全智賢出演作品認為，儘管大多作品主線都是圍繞在她身上，但全智賢總能在每部作品中展現屬於自己的獨特樣貌。從早期《來自星星的你》潑辣又俏皮的風格，到展現強悍面貌的《智異山》，再到《暴風圈》中提升至總統高度的氣質，也因為這個片段，讓不少網友再度被全智賢圈粉。



姜棟元堪稱「全方位保鑣」？

姜棟元的帥氣外貌已經不用再多談，本劇中他擔任神秘探員白山湖，無論槍法還是身材都是最優秀。然而在《暴風圈》中他除了當保鑣外，更化身大廚親自做菜給徐聞柱吃。只見他穿上白色襯衫在廚房忙進忙出，女主夜不成眠輾轉反側的時候，主動提起一起慢跑舒緩思緒，再轉到山林中帶著徐聞柱練習槍法的專業帥勁，以及替女主角溫柔洗頭的心意，若不告訴你他是貼身保鑣，真的覺得這兩位在談戀愛啊! 另外，白山湖有時還偷偷抱怨徐聞柱菜沒吃完很浪費（笑），這真的不是戀愛中男子的反應嗎?

已經有粉絲邊看邊高喊「他們只要站一起就很有曖昧感！」、「這個保鑣實在太全方位了～」更有人感嘆光是眼神就讓人看得心癢癢，實在太厲害。終於在第五集中，兩人在戰爭前夕獻上末日之吻，更是全劇最高潮。



趙約翰首部韓劇作品！

有在看美劇的劇迷，在《暴風圈》看見趙約翰的身影肯定是相當驚喜！過去曾有多部知名作品如《美國派》、《星際爭霸戰》與《人肉搜索》的趙約翰在劇中飾演安德森，是一名美國國務部助理國務卿。他在劇中也是推動劇情的主要關鍵，持續調查美國對北韓發動戰爭主因的核心角色之一，最新集數中更是親自獻聲，向韓國大眾說明戰爭恐怕將在日初之前到來。

值得一提的是，儘管趙約翰來自韓國，但這卻是他第一部韓國本地作品。他的出現也讓《暴風圈》的主演陣容提升至好萊塢層級，也看得出Disney+在作品推廣度上的用心。



誰是電話中的客戶？誰又是史黛拉楊？

在第一集中白山湖就接到一通神秘的電話。電話中有一門工作邀約，是要當徐聞柱的隨扈，不過也透露客戶要求將徐聞柱的一舉一動詳細回報，這名客戶至今依然沒有任何消息，很有可能將在後續集數中成為轉折要素。

另一方面，安德森在調查之後發現，有一名叫做「史黛拉楊」的女性，是一名美國軍火遊說份子。她過去五年來不斷宣稱北韓有能力建造核潛艦，也因此釀成美國與北韓之間的摩擦。更大的未爆彈是，史黛拉楊在10年前入境南韓之後就沒有出境紀錄，顯示她很有可能至今還在南韓活動著。

有網友猜測史黛拉楊可能是現任總統蔡慶新（金海淑飾演），也有人認為是推動徐聞柱選下一任總統的婆婆林玉善（李美淑飾演），到底真相為何也是一大看點。





究竟戰爭是否如期來臨？白山湖與徐聞柱接下來還有多少難關要走？請一定要鎖定每週三播出的《暴風圈》。

