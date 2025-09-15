車太鉉領銜主演漫改療愈劇《個人的計程車》，9月開拍進軍全球市場

改編自人氣網漫的中篇季播劇《個人的計程車》正式公開豪華卡司。 製作公司BIGINSQUARE與Studio Flow15日宣布，該劇確定由車太鉉、李在仁、林世美、玄奉植、李沇熹、金度賢、Mimi、朱鐘赫、芮智媛、安智浩、林河龍與藝秀晶共同主演，將拍攝8集作品。

《個人的計程車》是一部治愈人心的音樂劇集，以只接預約乘客的神祕計程車為背景，在前往目的地的路上，司機會與乘客一起聆聽他們想聽的音樂，一邊回味往事，串起一個個看似平凡卻格外動人的故事。



劇中，車太鉉率先確定加盟，繼《MOVING 異能》后時隔兩年回歸，將駕駛特別計程車，奉獻溫暖又細膩的表演。

李在仁、林世美、玄奉植、李沇熹、金度賢等也將搭乘這輛溫暖計程車。 李在仁再《未知的首爾》和《異能5：死了一個超人以後》中給人留下了深刻的印象。 任世美則在《Try：我們成為奇跡》和《那傢伙是黑炎龍》中備受矚目。

玄奉植在《血謎拼圖》中奉獻了獨特的表演。 李沇熹自今年年初話劇出道後，久違地重返螢幕。 金度賢憑藉《財閥家的小少爺》和《淚之女王》等作品廣受好評。 OH MY GIRL成員Mimi則是首度挑戰正劇演出。 朱鐘赫、芮智媛、新人安智浩，以及林河龍、藝秀晶同樣在演員名單之列，卡司陣容備受期待。



該劇由《職場之神》《雙甲路邊攤》導演全昌根執導，《苦盡柑來遇見你》《我的大叔》《Signal》音樂總監朴成日、韓森攜手打造。

《個人的計程車》已與日本富士電視台簽訂聯合製作協議，計劃自韓國起步，以翻拍或出售形式拓展至亞洲、北美與歐洲市場，並入選韓國內容振興院「2025年OTT專項內容製作支援」項目，預計9月開拍。

