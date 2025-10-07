不顧劉在錫阻攔！車太鉉公開金鍾國「絕密婚禮」現場照，還暴走大喊：婚禮都已經結束了 XD

6日播出的《藉口GO》由車太鉉和柳演錫作為嘉賓出演，與主持人劉在錫和南昶熙一起聊天。

當天車太鉉談到金鍾國的婚禮，車太鉉說：「我本來不怎麼拍婚禮照片的，但是鍾國婚禮現場上的鮮花裝飾得很漂亮，像是花雨從天降下來一樣，」他接著說：「我沒聽到婚禮不要拍照這件事，本來想在新郎和新娘入場時拍照，但是全場沒有人在拍，我才意識到『阿～原來不能拍照啊』。」



在旁邊聽到這些話的柳演錫表示：「太好奇了！因爲是祕密的婚禮，所以很好奇！」車太鉉就說手機裡有照片，劉在錫本來想要制止，看到這個場景的柳演錫也感嘆：「嗚哇！」



車太鉉還說要把照片傳給製作組，他拍攝的照片是婚禮現場華麗的裝飾，劉在錫對車太鉉說：「鍾國又會說什麼的。」車太鉉就回答：「婚禮都已經結束了，不需要了！結婚以後哪有什麼需要我們操心的事，不管過得好不好，他們會自己看著辦的。」劉在錫也在一旁大笑說讓金鍾國最頭痛的就是車太鉉 XD



此次婚禮是今年9月5日在首爾某處舉行的非公開活動，只邀請家人和親朋好友。據悉，爲了尊重非藝人新娘和徹底保密，徹底禁止拍攝婚禮照片或出現在 SNS 上。對此，網友們紛紛表示：「金鍾國又會被嚇一跳了」、「沒想到一張照片會如此引人關注」、「唯一一個讓金鍾國害怕的人」等，反應熱烈。



