泰一「集體性侵案」終審出爐！兩次上訴均遭駁回，大法院維持原判3年6個月徒刑

曾經的頂流偶像淪為階下囚！韓國男團NCT前成員泰一（31 歲，本名文泰一）涉嫌「特殊準強姦罪」一案，司法程序已正式塵埃落定。 韓國大法院（最高法院）宣佈駁回泰一的上訴、維持原判，這場震驚娛樂圈的性犯罪案以泰一入獄服刑正式告終。

根據大法院裁定，泰一及其友人李某、洪某的上訴理由不合法，決定維持一審原判。 三人除了必須入獄服刑 3 年 6 個月外，還須接受 40 小時性暴力治療課程，且未來5年內禁止在兒童、青少年及身心障礙者相關機構就業。

案情回溯至 2024 年 6 月，泰一與友人李某、洪某在梨泰院某夜店結識中國籍受害者 A 某，三人趁 A 某處於酒醉無法反抗的狀態下，依序對其進行性侵。 事後在 A 某體內檢測出了三名被告的 DNA。



泰一於去年 6 月被警方立案，檢方求處7年有期徒刑，一審法院於今年 7 月判處其有期徒刑 3 年 6 個月，並當庭逮捕。 法官評價其罪質「極其惡劣」，嚴厲斥責：「被害人為外國籍遊客，在異國他鄉遭此橫禍，精神痛苦難以言喻。」

泰一等人隨即上訴，二審法院亦於今年 10 月維持一審判決，駁回上訴。 當時被告方以「自首」及「達成和解」等為由要求減刑，泰一還祭出長達7頁反省文及親友請願書，試圖爭取寬大處理。 但法官指出，泰一供稱「在住處被搜查前並未意識到自己犯罪」，洪某也表示「若罪行未被揭發則沒有自首意願」，考量到證據確鑿、被害人承受巨大精神痛苦，法院認為原審刑期並無不當。

之後泰一等人再次向最高法院提出上訴，但最終被大法院予以駁回。



公憤核心：犯案後照常活動，粉絲信任全毀

最令大眾憤怒的，是泰一在犯案之後的態度。 他在 6 月 13 日被立案調查後，翌日（14 日）仍照常開直播與粉絲互動，甚至厚著臉皮參與 8 月的 NCT 127 出道 8 週年粉絲見面會，刻意隱瞞性侵案情，讓不知情的粉絲事後深感被背叛。

事發後，當時所屬經紀公司SM娛樂迅速切割，宣布泰一退出NCT並解除專屬合約。

