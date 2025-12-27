【請回答1988十週年】珍珠出場惹集體淚目！朴寶劍獲譽「時代良心」，雙門洞家族全員合唱OST感動MV公開

tvN特別企劃《請回答1988 十週年》於26日播出第 2 集，雙門洞五個家庭全體成員正式展開兩天一夜的 MT 旅程，以「大混亂、超入戲」的家族娛樂館形式，帶領觀眾重返雙門洞。不僅笑聲不斷，下集預告中神祕嘉賓的現身更讓主演們集體淚崩。

雙門洞情誼再現：休息站吃播與「護夫」姐妹花

德善家（成東鎰、李一花、柳慧英、惠利、崔盛元）、正峰家（羅美蘭、金成均、安宰弘、李敏芝、移動輝）以及阿澤與善宇家（崔武成、朴寶劍、金善映、高庚杓、劉在明）在高速公路休息站會合。在遊戲中贏得巨款的「正峰家」大方分享美食，眾人圍坐吃飯的情景，完美復刻了十年前劇中鄰里分享的溫暖氛圍，感嘆氣氛就像過年一樣熱鬧。



有趣的是，全財產僅剩 1 萬韓元的成東鎰，竟厚著臉皮向「雙門洞首富」羅美蘭提議合併資產，並傾盡所有買了一箱無籽紅柿。當被問到最想分給誰吃時，惠利和柳慧英各自喊出了「阿澤」和「善宇」，堅持守護劇中CP。



家族娛樂館：爆笑猜謎與「時代良心」朴寶劍

節目的最高潮莫過於爭奪「橫城韓牛」的雙門洞家族娛樂館。三個家庭為了獲勝燃燒起極強的勝負欲；當出現與《Street Woman Fighter》相關的題目時，柳慧英與惠利還展開了火辣的舞蹈對決。

在激烈的真偽爭辯中，一向正直的 朴寶劍 被眾人推舉為證人，甚至被施壓稱作「時代的良心」。 面對前輩們的「道德綁架」，朴寶劍最終招架不住如實供述，引發全場爆笑，李東輝更感嘆：「這輩子真的沒看過寶劍撒謊！」



感動預告：珍珠亭亭玉立現身，全員淚灑拍攝現場

晚餐時間，眾人重拾共享燒烤的傳統。 李東輝感性表示「感覺就像回到了雙門洞」，成東鎰也感嘆「能聚在一起真的太好了」。

然而，真正的催淚彈出現在下集預告。 當年劇中的小可愛「珍珠」驚喜現身，十年後的演員金雪已成長為氣質清新的少女。 劇中母親金善映激動落淚：「完全沒想到珍珠會來」，感人的重逢讓現場瞬間化為淚海。



十週年 OST Part 2 同步公開！圓了媽媽們的歌手夢

本次 OST Part 2重新詮釋了劇中兩首標誌性歌曲。《你不要擔心》由「野狗隊」（李一花、羅美蘭、金善映）合唱，圓了劇中雙門洞媽媽們在《全國歌唱大賽》預賽前因喝酒誤事而未能參賽的遺憾，錄音室合唱版更顯溫馨。



《惠化洞（雙門洞）》則驚喜邀來「雙門洞孩子們」全員出動。 柳俊烈、朴寶劍、惠利等人的歌聲交織，搭配直笛旋律與熱血的大合唱，堪稱年度最強回憶殺。



作為 tvN 20 週年特別企劃之一，《請回答1988 十週年》於每週五晚更新，昨晚公開的第二集在 20~49 歲觀眾群中奪得同時段收視第一，全國平均最高收視率達 5.2%。想要重溫這份感動的觀眾，絕對不能錯過！【香港觀眾可於 Viu 收看哦～】

