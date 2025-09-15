车太铉领衔主演漫改疗愈剧《个人的计程车》，9月开拍进军全球市场

改编自人气网漫的中篇季播剧《个人的计程车》正式公开豪华卡司。 制作公司BIGINSQUARE与Studio Flow15日宣布，该剧确定由车太铉、李在仁、林世美、玄奉植、李沇熹、金度贤、Mimi、朱钟赫、芮智媛、安智浩、林河龙与艺秀晶共同主演，将拍摄8集作品。

《个人的计程车》是一部治愈人心的音乐剧集，以只接预约乘客的神秘计程车为背景，在前往目的地的路上，司机会与乘客一起聆听他们想听的音乐，一边回味往事，串起一个个看似平凡却格外动人的故事。



剧中，车太铉率先确定加盟，继《MOVING 异能》后时隔两年回归，将驾驶特别计程车，奉献温暖又细腻的表演。

李在仁、林世美、玄奉植、李沇熹、金度贤等也将搭乘这辆温暖计程车。 李在仁再《未知的首尔》和《异能5：死了一个超人以后》中给人留下了深刻的印象。 任世美则在《Try：我们成为奇迹》和《那家伙是黑炎龙》中备受瞩目。

玄奉植在《血谜拼图》中奉献了独特的表演。 李沇熹自今年年初话剧出道后，久违地重返萤幕。 金度贤凭藉《财阀家的小少爷》和《泪之女王》等作品广受好评。 OH MY GIRL成员Mimi则是首度挑战正剧演出。 朱钟赫、芮智媛、新人安智浩，以及林河龙、艺秀晶同样在演员名单之列，卡司阵容备受期待。



该剧由《职场之神》《双甲路边摊》导演全昌根执导，《苦尽柑来遇见你》《我的大叔》《Signal》音乐总监朴成日、韩森携手打造。

《个人的计程车》已与日本富士电视台签订联合制作协议，计划自韩国起步，以翻拍或出售形式拓展至亚洲、北美与欧洲市场，并入选韩国内容振兴院「2025年OTT专项内容制作支援」项目，预计9月开拍。

