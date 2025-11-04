【11月Viu必追看片單】Viu原創韓劇《模範的士3》粉絲矚目期待！金世正&姜泰伍上演古裝版《秘密花園》

一年容易又年尾！2025年即將步入尾聲，韓劇戰場卻絲毫沒有降溫的跡象。11月韓劇即將迎來一波實力派演員回歸的強檔新作，從揪心浪漫、熱血爽劇到溫暖療癒，題材應有盡有，再次攻佔劇迷的追劇清單！香港觀眾記得做定筆記，準備到Viu盡情煲劇吧！

Viu Original《模範的士3》 Edan加入掀熱議

Viu原創大熱韓劇《模範的士3》將於11月21日全球首播！本季繼續以彩虹運輸為主軸，講述他們以「非常」手法，致力為社會邊緣人及受害者實現代理復仇，彌補法律未能伸張的正義。近日《模範的士3》首波預告正式公開，片段中已率先公開MIRROR成員呂爵安（Edan）在劇中飾演國際刑警Michael，更與李帝勳在天台碰面。Edan首次亮相韓劇，以全英文對白交流，預告片中看到他要求李帝勳與國際刑警合作，李則反問對方為何覺得自己會答應；不少爵屎大讚片段甚有電影《無間道》影子，又指對峙畫面甚有張力，讓人非常期待！



《模範的士》系列於2021年開播後，旋即在韓國內外掀起哄動，該劇不僅數度刷新最高收視紀錄，第二季更打破了第一季拿下的好成績，讓電視台立刻宣布開拍第三季！李帝勳的百變演技也是劇集的一大看點，轉換自如的演技更為他帶來男子最優秀演技獎以及年度大獎的榮譽！Viu Original原創大熱韓劇《模範的士3》將於本月21日起在Viu首播，香港觀眾記得準時搭上彩虹運輸，見證李帝勳打擊罪惡，支持Edan首次亮相韓劇的時刻！



事實上，Edan本身亦是《模範的士》的劇迷。為宣傳劇集，全新Threads帳戶「@edan_taxidriver」，將會陸續公開Edan從未曝光的片段，各位「爵屎」記得follow定獲得最新資訊！

《月亮在江邊流淌》 古裝版《秘密花園》

由金世正和姜泰伍主演的全新奇幻愛情韓劇《月亮在江邊流淌》講述因失去摯愛從此失去笑容的冷峻王世子李江（姜泰伍飾），巧遇意外失去記憶且外貌神似亡妻的女攤販朴達利（金世正飾），兩人偶然互換靈魂後展開了將心比心的奇幻浪漫故事。



金世正憑《社內相親》成為「浪漫愛情韓劇專業戶」，談到首次挑戰古裝劇時，她坦言非常緊張，為此更特地請教「魂穿劇」大前輩河智苑：「除了要專注研究靈魂互換的設定外，也要練習方言，要怎麼把角色呈現得更有趣，這部分讓我很緊張！因為河智苑前輩曾在《秘密花園》分飾兩角，所以我特地請教她拍攝時的感受，她說與對手的默契最重要，於是我花了很多時間去讀劇本找出共鳴。」姜泰伍則表示：「距離上次拍攝古裝已經很久了（六年），一開始我有點擔心，所以翻看了自己以前的古裝作品，以便重新調整語氣與節奏。」劇集將於11月7日起逢星期五、六晚上在Viu播出，香港觀眾屆時可緊貼進度。

《第四次戀愛革命》 戀愛新手遇上萬人迷

由金曜漢、黃寶凜星主演的全新青春愛情喜劇《第四次戀愛革命》講述戀愛新手工科生具延山（黃寶凜星飾）與擁有百萬粉絲的網紅模特兒姜敏學（金曜漢飾）因為校內科系合併政策意外相遇，由此展開一場充滿錯誤與混亂的爆笑浪漫喜劇。



作為韓劇矚目新星，金曜漢和黃寶凜星早在《學校2021》中相遇，兩人的二度合作似是預告更加深厚的化學反應！談到接拍該劇的契機，金曜漢表示：「第一次看劇本時，就被新穎的題材和輕鬆的故事情節打動，而且姜敏學這個角色很有魅力，所以我很想嘗試一下。」黃寶凜星飾演的具延山則是一個典型的書呆子，雖然學習能力非常卓越，但在她在戀愛方面卻一竅不通，對此她笑言：「讀劇本時發現當中充滿了我喜歡的搞笑元素，真的很有意思！我也很高興能夠再次和金曜漢合作，他本來就是個很好相處的朋友，我們會在很好的氛圍中進行拍攝的。」劇集將於11月13日首播。

《第六感City Tour 2》池錫辰重磅加盟

由劉在錫、高庚杓和Mimi主持的戶外推理綜藝節目《第六感 City Tour 2》載譽歸來，今季更邀得「王鼻子」池錫辰重磅加盟，有望帶來一番新景象！每集節目由固定成員夥拍嘉賓到訪三個地點，其中兩處是實際存在的真實地點，另一處則是製作組打造的虛假地點，當中出現的人事物同樣非真實存在；成員和嘉賓需要透過「望、聞、問、切」進行推理找出假貨！



《換乘戀愛4》 新成員加入有火花

韓國戀綜天花板《換乘戀愛4》陷入一輪修羅場後，再度迎來新高潮！新成員李在亨的加入讓一眾男演出者充滿戒備，因為李在亨不但外型貌似男神丁海寅，對答更大方自如，有植直言：「不只是第一印象，他才說出第一句話，我就覺得這個人氣勢非凡！」最終在亨選擇與敏京約會，使敏京成為了節目中唯一一位與所有男演出者約會過的女生！



最新也公布了金宇珍與洪智妍的前度關係，餐廳老闆金宇珍和網頁設計師智妍在熱戀初期常常熬夜約會，可是由於兩人因為工作關係難以安排約會，宇珍也因為開店比較忙，最終犧牲了與智妍的約會時間，這使得智妍覺得不受重視而提出分手。



以上話題節目本月紛紛在Viu呈現，香港觀眾即可安坐家中收看，實現煲劇自由。

