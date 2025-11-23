低收視高討論的寶藏節目！《Perfect Glow》靠「這三人」逆襲

tvN 全新真人實境秀《Perfect Glow》雖然收視率「一路往下掉」，從首播的 1.1% 直接跌到第二集的 0.8%，成績有點小慘烈，但討論度反而越燒越旺，被不少網友稱為「低收視、高興趣」的隱藏綜藝，意外挺好看、蠻值得追。

《Perfect Glow》主打「K-Beauty 進軍紐約」的概念，由羅美蘭、朴敏英、朱鐘赫領軍，帶著韓國頂尖的髮型與美妝專家們，遠征紐約曼哈頓開出韓式美容院。 這是韓國首度推出的 K-Beauty 全球實境秀，卡司還包括 Cha Hong、Leo J、Pony，從明星度、專業度到綜藝感都兼具，讓節目一開播就在社群上話題不斷。



其中最吸睛的莫過於三位演員在節目裡「轉職成功」，各自找到完全不同於本業的「第二職業」。 羅美蘭成為《DANJANG》的 CEO，被大家暱稱為「拉 CEO」。 她是店裡客人第一眼會看到的人，親切、有距離感零公害的笑容超加分，加上她每天都會穿著重新詮釋韓國傳統元素的時尚造型上班，被網友笑稱「今日穿搭比客人還搶眼」。 她對員工展現媽媽式領導力，是店裡真正的精神支柱。



朴敏英則在節目裡擔任美容諮詢室長，第一天就被封為「K-Beauty 本人」。 不只專業、細膩又溫柔，還非常會聽客人說心事，整個人散發著「你交給我就對了」的氣場。 更有趣的是，她像行走百寶袋一樣什麼都能掏出來，節目組直接給她「多拉A敏」的稱號，完全名副其實。



而朱鐘赫則直接從《非常律師禹英禑》中的精英男，180度反差變身「洗髮小哥」！為了節目他還苦練兩個月洗髮技術，雖然手藝還是略帶生澀，但憑著可愛反應、聰明小機靈與超溫柔的說話方式，客人都被他哄得超放鬆。 他也成為店裡的「萬能小幫手」，哪裡缺人立刻補位，存在感滿滿。



雖然收視成績不算漂亮，但節目節奏輕鬆、內容真實又帶暖意，被不少韓網友推薦「越看越上頭」。 有興趣的觀眾可以鎖定每週四晚間 10 點 40 分播出，說不定會被這間紐約韓式美容院的日常給圈粉。

