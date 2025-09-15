慷慨又暖心！Stray Kids Felix生日行善捐款2億，助國內外兒童健康與教育

人氣男團Stray Kids成員Felix在生日這天再度展現暖心本色！

據JYP娛樂15日消息，Felix在生日當天向三星首爾醫院捐款1億元，並向聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界宣明會（World Vision）各捐款5000萬韓元，總計2億韓元，用於支援兒童青少年患者的治療費用、 老撾兒童營養與飲水衛生改善，以及家庭照護兒童支援計劃等。



Felix表示：「因為各位粉絲一直以來不變的愛，我才能參與為國內外孩子們創造光明未來的公益活動，真的非常感動。 真心希望所有孩都能自由追夢。」

其實他去年生日也曾向UNICEF和世界宣明會捐款，而平日也透過各種善行回饋社會：曾兩度向聯合國兒童基金會捐贈共1億5000萬韓元，用於改善寮撾兒童的營養及飲水衛生問題，並親自訪問當地項目現場; 此外，Felix還曾於2023年2月提供敘利亞與土耳其大地震的緊急救援捐款，去年9月支持國內兒童援助計劃，以及今年4月捐助慶尚道山火災後復建工作。



此外，Felix將隨Stray Kids在10月18、19日於仁川亞運主競技場舉行世界巡演「DOMINATE」安可場演出，為全球34個地區、共54場的史上最大規模世界巡演畫下完美句點。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞