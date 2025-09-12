[有雷]怎麼能不雇用他！《暴風圈》又帥又萬能的保鑣姜棟元「捨身交換炸彈座位」要全智賢毫髮無傷～（EP.1－3）

[有雷] 9月10日首播的Disney+重磅電視劇《暴風圈》，描述原本擔任聯合國大使的徐聞柱（全智賢飾）因議員丈夫張峻翼（朴海俊飾）將參選下一屆總統大選，而辭職回到韓國，丈夫卻在公開場合遇刺身亡，徐聞柱在追查過程中，逐漸了解這個事件背後隱藏的巨大陰謀。

聯合國大使徐聞柱（全智賢飾）主張保護北韓人民，希望他們也有自由生活的權利，她為了丈夫議員張峻翼將參選總統而辭職回國，兩人感情甜蜜，議員對聞住的人身安全也格外敏感，處處留意身邊維安。在教堂舉辦的活動中，張峻翼表示將發布一個重要訊息，但卻在他開口前遭到襲擊，重傷不治。看著丈夫在眼前遇襲的樣子，讓聞柱痛苦不已。此時出現了一位神祕男子白山湖（姜棟元飾）協助制伏歹徒，歹徒卻在過程中服毒自盡。



回到家中的聞柱，因為丈夫生前將所有財產都留給她，而遭婆婆與奶奶謾罵，此時丈夫的弟弟張峻常（吳正世飾）則表態將代替哥哥參選。徐聞柱開始追查丈夫的死因，而教堂神父也傳達給原本住在此地的白山湖，要他趕緊回到北韓去安頓年邁家人。當徐聞柱來到教堂尋找神父時，卻發現神父已遭人毒殺，白山湖發現有人為了找到關鍵物品而殺害神父，自己則帶著徐聞柱來到秘密通道，找出了神父留給他的線索。



原來是美國在衛星圖上發現了由北韓打造的大型核潛艦，預計將在北韓領導人生日當天公布，並即將掀起一場世界大戰。美國助理國務卿，也是張峻翼的同學，因身為韓裔美國人被逐出這個重要計畫，他將機密訊息傳遞給張峻翼，希望在韓國的他能夠以政治力量幫忙。但韓國現任總統（金海淑飾）卻打算向美國靠攏，並將張翼峻之死操作為雙面間諜尋仇掩蓋真相，這讓徐聞柱難以苟同。



徐聞柱先找上了婆婆，以全數財產為籌碼要求與婆婆合作，終於獲得了一個盟友，她要求婆婆全力支持她代替丈夫參選，並且讓原本有野心的弟弟退選並移居海外。白山湖則是一個沒有國家的傭兵，在伊拉克戰爭時被徐聞柱的公開發表內容所吸引，加上目睹她的丈夫遇刺身亡，白山湖打算先回到北韓安置家人，但當他打算從中國大連搭船回家鄉時，卻發現渡江竟是死路一條，於是他接下了總部派來的一個任務，就是保護徐聞柱的安全並回報行蹤，但他並不知道真正的客戶是誰。



徐聞柱宣布參選，在從大田移動到首爾公開活動場地的路途中，白山湖接獲了恐怖分子已入境韓國的消息，並且是一位知名炸彈客，雖然他想阻止徐聞柱搭上這班列車，不過為時已晚，徐聞柱以坐在既定的位置上。於是白山湖只好趕緊來到這個車廂，告知徐聞柱身處危險狀況。在拆彈專家未能趕來的狀況下，白山湖代替徐聞柱坐上了炸彈位置，好讓她安全下車，自己則是在引爆前尋找躲避物，爆炸後僅輕微受傷。



徐聞柱依照既定行程站在大眾前，並且以她獨特的領導力吸引了大眾的目光與支持，成功的代夫出征。雖然受傷的白山湖，仍然來到了會場附近的大樓就定狙擊位置，在遠處保護著徐聞柱。完美結束了宣布參選的活動之後，白山湖也來到徐聞柱的面前，要求她雇用自己成為隨扈，以便保護她。兩人有著共同的目標，就是全力阻止這一場核能戰爭的爆發。



