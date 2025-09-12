[有雷]怎么能不雇用他！《暴风圈》又帅又万能的保镳姜栋元「舍身交换炸弹座位」要全智贤毫发无伤～（EP.1－3）

[有雷] 9月10日首播的Disney+重磅电视剧《暴风圈》，描述原本担任联合国大使的徐闻柱（全智贤饰）因议员丈夫张峻翼（朴海俊饰）将参选下一届总统大选，而辞职回到韩国，丈夫却在公开场合遇刺身亡，徐闻柱在追查过程中，逐渐了解这个事件背后隐藏的巨大阴谋。

联合国大使徐闻柱（全智贤饰）主张保护北韩人民，希望他们也有自由生活的权利，她为了丈夫议员张峻翼将参选总统而辞职回国，两人感情甜蜜，议员对闻住的人身安全也格外敏感，处处留意身边维安。在教堂举办的活动中，张峻翼表示将发布一个重要讯息，但却在他开口前遭到袭击，重伤不治。看著丈夫在眼前遇袭的样子，让闻柱痛苦不已。此时出现了一位神秘男子白山湖（姜栋元饰）协助制伏歹徒，歹徒却在过程中服毒自尽。



回到家中的闻柱，因为丈夫生前将所有财产都留给她，而遭婆婆与奶奶谩骂，此时丈夫的弟弟张峻常（吴正世饰）则表态将代替哥哥参选。徐闻柱开始追查丈夫的死因，而教堂神父也传达给原本住在此地的白山湖，要他赶紧回到北韩去安顿年迈家人。当徐闻柱来到教堂寻找神父时，却发现神父已遭人毒杀，白山湖发现有人为了找到关键物品而杀害神父，自己则带著徐闻柱来到秘密通道，找出了神父留给他的线索。



原来是美国在卫星图上发现了由北韩打造的大型核潜舰，预计将在北韩领导人生日当天公布，并即将掀起一场世界大战。美国助理国务卿，也是张峻翼的同学，因身为韩裔美国人被逐出这个重要计画，他将机密讯息传递给张峻翼，希望在韩国的他能够以政治力量帮忙。但韩国现任总统（金海淑饰）却打算向美国靠拢，并将张翼峻之死操作为双面间谍寻仇掩盖真相，这让徐闻柱难以苟同。



徐闻柱先找上了婆婆，以全数财产为筹码要求与婆婆合作，终於获得了一个盟友，她要求婆婆全力支持她代替丈夫参选，并且让原本有野心的弟弟退选并移居海外。白山湖则是一个没有国家的佣兵，在伊拉克战争时被徐闻柱的公开发表内容所吸引，加上目睹她的丈夫遇刺身亡，白山湖打算先回到北韩安置家人，但当他打算从中国大连搭船回家乡时，却发现渡江竟是死路一条，於是他接下了总部派来的一个任务，就是保护徐闻柱的安全并回报行踪，但他并不知道真正的客户是谁。



徐闻柱宣布参选，在从大田移动到首尔公开活动场地的路途中，白山湖接获了恐怖分子已入境韩国的消息，并且是一位知名炸弹客，虽然他想阻止徐闻柱搭上这班列车，不过为时已晚，徐闻柱以坐在既定的位置上。於是白山湖只好赶紧来到这个车厢，告知徐闻柱身处危险状况。在拆弹专家未能赶来的状况下，白山湖代替徐闻柱坐上了炸弹位置，好让她安全下车，自己则是在引爆前寻找躲避物，爆炸后仅轻微受伤。



徐闻柱依照既定行程站在大众前，并且以她独特的领导力吸引了大众的目光与支持，成功的代夫出征。虽然受伤的白山湖，仍然来到了会场附近的大楼就定狙击位置，在远处保护著徐闻柱。完美结束了宣布参选的活动之后，白山湖也来到徐闻柱的面前，要求她雇用自己成为随扈，以便保护她。两人有著共同的目标，就是全力阻止这一场核能战争的爆发。



